Pokémon Go ei kiinnosta vastaajia

Mobiilipeli Pokémon Go nousi kesän aikana huimaan suosioon, ja pelistä on tullut lyhyessä ajassa maailmanlaajuinen ilmiö. Länsi-Saimaan Sanomien kyselyn vastaajista suurin osa on kuitenkin sitä mieltä, että moinen peli ei kiinnosta heitä.

Iso osa vastaajista koittaa myös napata Pokémoneja silloin tällöin. Parin vastaajan uusi peli on koukuttanut niin hyvin että he juoksevat eläinhahmojen perässä jatkuvasti.

Pelaatko Pokémon Go -mobiilipeliä? En, moinen ei kiinnosta minua. (68%, 23 ääntä)

Pelaan silloin tällöin. (18%, 6 ääntä)

Kokeilin peliä, mutta en innostunut. (9%, 3 ääntä)

Kyllä, jatkuvasti. (6%, 2 ääntä) Äänestäjiä yhteensä: 34