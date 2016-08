Rakuunaeskadroona lakkautetaan

Länsi-Saimaan jutussa (ti 16.8.) käsiteltiin Taipalsaaren ampumarataa.

Jutussa kerrottiin, että Rakuunaeskadroona tulee ensi vuonna Haminasta Taipalsaarelle ampumaan. Asia ei valitettavasti ole näin.

Rakuunaeskadroonaa ei siirry Haminaan, vaan 31.12.2016 se lakkautetaan ja samalla päättyy Uudenmaan Rakuunoiden 400-vuotinen taival.

Uudenmaan Rakuunoiden standaarissa lukee 1617 eli Uudenmaan Rakuunoiden perinteet juontavat vuoteen 1617, jolloin perinteiden katsotaan alkavan Uudenmaan Lipustosta.

Rakuunoilla on siis 400 vuotta vanhat perinteet, jotka ovat Suomen vanhimmat. Vuoden vaihteessa loppuu Suomen puolustusvoimissa varusmiehiltä kokonaan sinikeltaiset värit.

Tämä on uutinen, jota eivät kaikki ole tajunneet, varsinkaan he, joilla ei ole rakuunataustaa. Minulla sitä vastoin on useampaakin otteeseen.

Olin lopulta rakuunakomentaja 1994-1997 ennen kuin siirryin opettajaksi Helsinkiin Maanpuolustuskorkeakouluun.

Jäin kuitenkin everstiluutnanttina reserviin huippuvirasta 48-vuotiaana täydelle eläkkeelle 25 palvelusvuoden jälkeen tämän meidän yrityksemme takia. Tätä eivät kaikki kenraalit ymmärtäneet.

Aion kirjoittaa 31.12.2016 muistokirjoituksen, kun Uudenmaan Rakuunoiden taival päättyy. Hakkaa päälle.

ISMO TALKA

liikemies

Merenlahti