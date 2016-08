Havaintoja Hongiston sukukirjasta

Vuoteen 1818 mennessä serkukset Matti Juhonpoika Hongisto (n. 1775–1839) ja Elias Paavalinpoika Hongisto (n. 1770–1839) asuivat jo omissa talouksissaan Virmajärvi 3:ssa. Asuntojen sijainnista tältä ajalta Matin tuvasta on vielä olemassa tieto. Molempien talojen nykyiset asuinrakennukset ovat valmistuneet suunnilleen samoihin aikoihin 1800-luvun loppupuolella.

Seuraavan sukupolven aikana kantatilan ensimmäisessä jaossa vuonna 1850 talot saivat maarekisteriin jo aiemmin vakiintuneet nimensä. Matti Matinpojan talo pysyi Mattilana ja Juho Eliaksenpojan talo Hongistona (kirjan kirjoittajille ”vanhapaikka”). Lainaus kirjasta sivulta 41: ”Mattilaan on virallisten tietojen mukaan tullut kahdesti mies muualta, ilmeisesti kotivävyksi. Ensin tuli Matti (?) Loisa, joka olettavasti nai vanhapaikan talon nuoren tyttären…” Tässä kerrotaan Mattilan Hongistojen sukuhaaran päättymisestä Matti Matinpoikaan, joka jäi perheettömäksi. Vanhapaikan ”nuoren tyttären” nimi olisi mielenkiintoinen tieto.

Henkikirjat kertovat kuitenkin vävyksi tulleen Tuomas Tuomaanpoika Loisan (s. 1822) Valkolanmäki 4:stä avioituneen Anna Beata Matintytär Hongiston (s. 1821) kanssa. Sivulla 15 kerrotaan Tuomaksen käyttäneen Hongistoa sukunimenään. Tuomaksen ja Annan seitsemän lasta ovat henkikirjoissa isänsä syntymäsukunimellä eikä Tuomas käyttänyt muuta sukunimeä.

Tuomaksen ja Annan lapsista talonpitoa jatkoivat Elias (s. 1853) ja Matti (s. 1859). Asumisen ahtaus kiristi veljesten välejä päätyen talon jakamiseen vuonna 1899. Elias myi Rantamäen talonsa pian jaon jälkeen Antti Joonaanpoika Vainikalle Valkolanmäen Ala-Vainikasta. Mikko Antinpoika oli alkanut mittailla Matti Loisan alaikäistä tytärtä Idaa (s. 1892) avioliittoon johtaneella seurauksella. Perimätiedon mukaan Matti ei hyväksynyt Mikko vävykseen. OIihan Matilla poika, josta piti tulla isäntä.

Mattilan seuraavaksi isännäksi tulikin Matin kuudesta lapsesta ainoa poika, Taavetti (s. 1897). Perheettömäksi jäänyt Taavetti myi Mattilan siskonsa Idan pojalle, Viljo Mikonpoika Vainikalle, vuonna 1937.

Vastoin kirjan kirjoittajien käytössä ollutta lähdeaineistoa Anna Hongisto jätettiin pois olemassa olleiden joukosta. Tästä piittaamatta Annan jälkipolvet jatkavat eloaan niin Mattilassa kuin muuallakin Suomessa.

VEIJO VAINIKKA

Savitaipale

Hyvä, että sukukirjamme ”Juuret Hongistossa” on saanut palautetta. Se on ollut odotettavissa. Ja palautetta on toivottu.

Kirjassa on virheitä ja puutteita, kuten kirjan esipuheessa sanotaankin.

Virmajärven Hongistojen, kuten muidenkin savitaipalelaisten sukujen tutkiminen, on Suomen hankalinta: Savitaipaleen kirkonkirjat ovat palaneet kahdesti.

Sukututkijat joutuvat kaivamaan tietoja muista virallisista lähteistä, muun muassa henkikirjoista ja maakirjoista, joissa tiedot saattavat olla puutteellisia muun muassa siksi, että tiedot on kerätty vain verotusta varten.

Esimerkiksi talojen asukkaista saatetaan mainita vain isäntä nimeltä, emäntä vaimona (mhu) ja lapsista vain lukumäärä.

Tietääkseni kukaan ei ole niin tarkasti Hongiston kylän Mattilan talon asukkaiden sukua tutkinut kuin Veijo Vainikka. Harmillista on, etteivät Hongiston sukua tutkineet ole vielä saaneet käsiinsä Veijon keräämiä tietoja.

Mattilan Veijo ja hänen sisaruksensa jälkikasvuineen näyttävät Veijon nyt esittämien tietojen valossa selvästi kuuluvan meidän sukuumme. Mutta annetaan sukututkijoidemme vielä varmistaa asia.

Kävin Veijon luona kesällä 2015 ja silloin kuulemani sekä aikaisemmin saamani asiakirjakopion pohjalta kirjoitin Mattilaa koskevan tarinatekstin 1940 syntyneen ja kylässä kasvaneen pikkupojan näkökulmasta. Pahoittelen väärinymmärtämistäni ja erityisesti sitä, etten tarkistuttanut tekstiäni Veijolla ennen kirjan painoon menoa.

Nostan hattua ja kiitän Veijoa aktiivisuudesta ja asian esille ottamisesta. Sukututkimuksemme ottaa ison harppauksen, kun saamme tämän sukulaisuusyhteyden vahvistetuksi. Hongiston sukuseuran hallituksen jäsenenä lupaan osaltani yrittää auttaa selvittämään sukuyhteyttämme.

PEKKA HONGISTO

puheenjohtaja,

Juuret Hongistossa

-kirjatyöryhmä