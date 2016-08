Kotikylää kohti

Savitaipaleen viikon puheenaihe on ollut kunnan Kotikylä -hanke. Kunnanhallitus päätti maanantaina hakea kehittämishankkeelle rahoitusta Länsi-Saimaan Leader -yhdistykseltä. Hankkeeseen etsitään parhaillaan yhteistyökumppaneita, sillä tuen saaminen edellyttää myös yksityistä rahaa. Savitaipaleen kunnan osuus on vajaat 20 000 euroa. Hanke käynnistetään, kun kokonaisrahoitus varmistuu.

Rahaa tarvitaankin, sillä suunnitelmissa on muun muassa virtuaalistudio uuteen yritystaloon. Kotikylän avulla halutaan antaa mahdollisuus seurata tavallisten savitaipalelaisten elämää internetin välityksellä. Mukana on myös ammattilaistuottaja Hannu Kahakorpi.

Kotikylän on tarkoitus toimia ainakin kahdella tasolla, kunnan sisäisesti ja ulkoisesti. Hankkeen tavoitteena on uudistaa paikallista elinkeinotoimintaa, luoda uusia toimeentulomahdollisuuksia ja esimerkiksi sitouttaa nuoria mukaan toimintaan. Toisaalta kyse on myös kuntamarkkinoinnista. Kun käytössä on modernia tekniikkaa ja materiaalia tuotetaan verkkoon kaikkien saataville, Savitaipale haluaa erottautua älykuntana. Kyseessä on selkeä strateginen valinta.

Hankkeeseen vaikuttaisi sisältyvän myös selvä viesti. Savitaipaleella ei selvästikään muistella enää menneitä, vaan katsotaan eteenpäin. Myös omiin oloihin käpertymisen aika on ohi. Avainsanoja ovat digitaalisuus ja kansainvälisyys.

Kotikylän kerrotaan myös osallistavan kuntalaisia. Mikäli hanke saadaan suunnitellusti käyntiin, on mielenkiintoista nähdä ja kuulla, millaisen vastaanoton se saa. Toistaiseksi on ollut vielä hiljaista.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi