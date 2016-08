Rauhallisuudella saa ystävän

Lemillä Pöllölänkylän perukoilla ohikulkija saa pitkiä katseita osakseen suurisilmäisiltä ja uteliailta alpakoilta. Alpakat ovat Suomessa harvinaisia, koska ne ovat muun muassa kalliita.

– Nämä alpakat ovat minulla sijoituksessa, mutta tarkoitus olisi lähteä rakentamaan tästä omaa laumaa, kertoo Pöllölänkylän vanhan koulun eli nykyisen Villa Harmonyn omistaja Pia Wikström.

Wikströmin mies on belgialainen ja perheellä on myös miehen kotimaassa asunto, jonka tiluksilla on alpakoita.

– Alpakat ovat kiinnostaneet minua aina. Varsinkin Keski-Euroopassa niitä näkee laumoina villantuotantoa varten, hän kertoo.

Wikström ei halunnut alpakkaa villantuotantoa varten.

– Tarkoitus olisi kouluttaa näitä myös terapiaeläimiksi, Wikström valottaa.

Uteliaat eläimet voittaa puolelleen rauhallisuudella. Ne silmäilevät vierasta ensin vähän aikaa ennen kuin uskaltautuvat lähemmäksi.

– Pitää olla ihan hissukseen ja antaa niiden tutustua rauhassa. Äkkinäisillä liikkeillä saa ne vain pakenemaan, Wikström opastaa.

Etelä-Amerikasta kotoisin olevaa eläintä voidaan käyttää vaikkapa agilityyn.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

