Muistatko vielä kesän?

Syyskuu on aivan nurkan takana. Vaikka ilmat ovat olleet vielä verrattain lämpimät ja maisemat vihreät, syksy tekee vääjäämättä tuloaan. Kesätapahtumat on pidetty, uimarannat hiljentyneet ja ulkoilijat tuntevat tutun viileän kirpeyden varsinkin ilta-aikaan.

Länsi-Saimaan Sanomille on kuluvan kesän aikana lähetetty useita mainioita otoksia, joiden avulla paluu kesän tunnelmiin onnistuu kuitenkin helposti.

Julkaisemme lukijoiden lähettämiä kuvia painetussa lehdessä perjantaisin Päivän kuva -palstalla.

Kuvan voi lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen toimitus@lansisaimaa.fi tai lehden verkkopalvelun Osallistu -osiosta löytyvän lomakkeen kautta.

Kuvan yhteyteen tulee liittää tieto kuvaajasta sekä siitä, missä ja milloin kuva on otettu.

Julkaistuista kuvista ei makseta palkkiota.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi