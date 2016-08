Juhlavuoden suunnittelu saatiin käyntiin

Savitaipaleella suunniteltiin viime torstaina Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Kunnantalolle oli kutsuttu paikallisia yhdistyksiä ja tapahtumajärjestäjiä.

Paikalla oli myös Etelä-Karjalan liiton aluekoordinaattori, projektipäällikkö Virve Lindström, joka kertoi muun muassa Suomi 100 -hankkeen yhteisistä tapahtumista ja suunnitelmista Etelä-Karjalassa sekä alueellisesta avustushausta.

– Etelä-Karjalassa juhlavuoden on teemana myös karjalaisuus, Lindström sanoi.

Juhlaa ei Savitaipaleella rakenna yksin kunta, vaan keskeisessä roolissa ovat kuntalaiset. Paljon erilaista ohjelmaa on jo ideoitu.

Kulttuurisihteeri Helena Hjerpen mukaan juhlinnassa ei tarvitse nostaa pääosaan Suomen sotahistoriaa, vaan pikemmin on aika suunnata katseet tulevaan: lapsiin ja nuoriin, koulutukseen ja esimerkiksi teknologiaan.

Myös Europaeuksen koulu on saanut Opetushallitukselta 5 000 euron avustuksen juhlavuoteen liittyvään kansainväliseen hankkeeseensa.

Karjalan Kannas – Uutta ja vanhaa oppimista -hankkeen tavoitteena on, että oppilaat oppivat tuntemaan omat juurensa rajan molemmin puolin. Hankkeen puitteissa on tarkoitus tehdä opintomatka Viipuriin ja Koivistoon. Matkan järjestelyissä on suunniteltu tehtävän yhteistyötä Lemin koulukeskuksen kanssa.

Savitaipaleen koulukeskuksen rehtorin Petri Kyyrän mukaan hankkeen kautta halutaan tukea erityisesti oppilaskuntien aktiivista roolia.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi



Lue lisää tiistain 30. elokuuta Länsi-Saimaan Sanomista.