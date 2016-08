Hukkuneet käytöstavat

Olen tähän ikään mennessä tehnyt monenlaista työtä. Monimedia-alan opinnot aloitettuani olen saanut tehdä oman alani töitä, mutta ennen sitä kesät kuluivat usein muissa töissä.

Olen työskennellyt leipomossa, asiakaspalvelussa, siivousfirmassa, pesulassa ja Turussa opiskellessani olin kesätöissä koko yön avoinna olevassa hampurilaisravintolassa. Olen siis nähnyt paljon. Paljon ihmisiä, jotka osaavat sanoa kiitos, kun saavat tilauksensa, mutta myös paljon sitä toista puolta.

Sitä kuinka isot ihmiset heittävät rahat päin kassatyöntekijän naamaa, sitä kuinka aikuiset ihmiset purkavat huonon päivänsä asiakaspalvelijoihin.

Täytyy myöntää, että nämä kaikki työpaikat ovat olleet hyvinkin silmiä avaavia kokemuksia. Muistan aina hymyillä, tervehtiä ja sanoa kiitos, vaikkapa kaupan kassalle. Tiedän, että pahimmassa tapauksessa pienikin solvaus saattaa pilata päivän.

Toisaalta olen myös paljon herkempi antamaan palautetta sellaisesta palvelusta, joka ei vastaa tilausta. Puolensa ja puolensa.

Hampurilaisravintolassa viikonloppuyöt olivat kaikista raastavimpia silloin parikymppiselle maalta tulleelle nuorelle naiselle. Milloin pyydettiin puhelinnumeroa, milloin sai selvittää perinteistä nakkaritappelua jonossa.

Jotkut kokevat, että asiakaspalvelija on automaattisesti niin sanotusti vapaata riistaa. Kaikkea saa kommentoida. Työkaverit auttoivat paljon, mutta monta kertaa kotiin lähtiessä silmänurkat kostuivat.

Puhuttiin, että toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Siihen oppii ajan kanssa, sen tiedän nyt. Nahka kovettuu ja omien puolien pitäminen vahvistuu.

Hyvää harjoitusta myös toimittajan ammattiin, koska minäkin olen asiakaspalveluammatissa. Oma nahkani on kyllä parkkiintunut tässä vuosien saatossa, mutta aina välillä pohdin ihmisten palautteenantokykyä tai myös sen puutetta.

Joillain se on hyvin hanskassa ja toisilla siinä on kehittämisen varaa.

Keskustelua pitää herättää ja palautetta täytyy antaa. En itsekään voi kehittyä, jos milloinkaan en saa minkään sorttista palautetta työstäni. Asia, joka minua mietityttää on se, miten palautetta annetaan ja osaako palautteenantaja ottaa perusteluja vastaan?

Olen nimittäin törmännyt toimittajan urallani siihen monesti, että perustellessani asiaa, vastakkainen puoli ei halua kuunnella perusteluja. Yleensä asia päättyy siihen, että luurin toisessa päässä kajautetaan asia ja katkaistaan puhelu, koska ei haluta kuulla edes mitä toinen vastaa.

Silloin täytyy myöntää, että minua alkaa hieman turhauttaa. Ei palaute vaan se, että en päässyt edes juttelemaan asiasta tarkemmin.

Palautteenanto, kuten myös tervehtiminen ja peruskäytöstavat, kuuluvat meidän jokaisen päivittäiseen elämään työpaikalla ja vapaa-ajalla. Ei anneta niiden unohtua.

Muistitko sinä hyvät käytöstavat tänään?

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi