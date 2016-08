Kalamiehen perintö

Kokenut kalamies harmitteli sitä, että kalastustaito ei enää siirry vanhemmilta lapsille. Toki aktiivisesti kalastavia ja jälkikasvuaan opastavia vanhempia vielä on, mutta ei varmasti yhtä paljon kuin esimerkiksi 40-50 vuotta sitten.

Hyvin usein harrastukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Se käy luontevasti, kun lapset ovat pienestä asti mukana isän tai äidin vapaa-ajan vietossa. Aina on mahdollista kuitenkin myös se, että lapsia eivät vanhempien harrastukset kiinnosta tai he saavat siitä ”yliannostuksen”. Vanhempien on joskus hyvin vaikea hyväksyä sitä, että oma lapsi ei olekaan samoista asioista kiinnostunut.

Klassinen esimerkki lienee urheileva isä tai äiti, joka haluaa lapsestaan huippu-urheilijan, kun oma ura jäi aikanaan kesken. Sen sijaan, että lapsi saisi itse valita kiinnostuksen kohteensa, hänelle tuputetaan harrastusta, joka on isälle tai äidille henki ja elämä. Voi olla, että lapsesta tulee näin jääkiekkoammattilainen tai onkimestari. Voi myös olla, että lapsi ei vartuttuaan enää koskaan laita luistimia jalkaansa tai vietä sekuntiakaan järvellä onkivapa kädessä. Eikä näin ollen myöskään ole kiinnostunut opettamaan harrastusta aikanaan omille lapsilleen.

Toisaalta yhden sukupolven yli hyppäävä harrastusinto on isovanhemmille oiva mahdollisuus tutustua lastenlapsiinsa ja päinvastoin. Oppi saattaa jopa mennä paremmin perille. Isovanhemmilla ei ole tuputtamisen tarvetta ja lapset ovat usein myös halukkaampia ottamaan oppia ukilta tai mummilta kuin vanhemmiltaan. Kalastus on hyvä esimerkki siksikin, että sen osaaminen ei vanhene.

