Länsi-Saimaan Sanomat muuttuu yksipäiväiseksi

Savitaipaleen, Lemin, Taipalsaaren ja Suomenniemen paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomien uusi ilmestymispäivä on torstai. Lehden ilmestymiset tiivistetään syyskuussa kahdesta numerosta yhteen viikossa. Ensimmäinen uudistettu numero ilmestyy 29. syyskuuta.

Muutoksen taustalla ovat mediakentän muutos ja muun muassa jakelukustannusten tuntuva kohoaminen. Lisäksi torstaina ilmestyvä lehti ehtii etätilaajille entistä varmemmin saman viikon aikana.

Ilmestymispäivän vaihtamista torstaiksi ovat toivoneet myös ilmoitusasiakkaat. Uusi ilmestymispäivä palvelee paremmin muun muassa päivittäistavarakauppoja.

Länsi-Saimaan Sanomien ulkoasu uudistuu yksipäiväistämisen yhteydessä. Samalla lehden sivumäärää lisätään nykyisestä.

– Avasimme uuden verkkopalvelun keväällä ja Facebook-sivut heinäkuussa. Olemme tuplanneet verkon kävijämäärän ja saaneet käyttäjiltä sähköisistä palveluista kosolti positiivista palautetta. Nyt on luontevaa päivittää myös painetun lehden ulkoasu, Länsi-Saimaan Sanomien päätoimittaja Matias Lövberg sanoo.

Lehden osastojakoa ja rakennetta tarkastellaan paremmin uuteen ilmestymisrytmiin sopivaksi. Yksi näkyvä muutos on televisio-ohjelmien jääminen pois painetusta lehdestä.

– Vapaita televisiokanavia on toistakymmentä. Ohjelmien julkaiseminen viikon ajalta kattavasti ei ole mahdollista. Muutoksen myötä saamme lisää tilaa paikalliselle sisällölle sekä myös ilmoittaja-asiakkaidemme käyttöön, Lövberg perustelee.

Kerran viikossa ilmestyvä Länsi-Saimaan Sanomat tarjoaa jatkossa tuhdin paikallisen lukupaketin.

– Lukijamme saavat tuttuun tapaan luettavaa kotiseutunsa asioista, ilmiöistä, tapahtumista ja ihmisistä, Lövberg lupaa.

Yksipäiväistäminen vaikuttaa myös Länsi-Saimaan Sanomien tilaajahintoihin. Yksipäiväistäminen laskee tilaushintaa ja jo maksetuissa tilauksissa muutos otetaan huomioon tilausjakson kestossa.

Ilmestymispäivän muuttamisella torstaille lehden tilaajat välttyvät myös muuten välttämättömältä tilaushintojen korotukselta. Tilaajille lähetetään asiasta kirje syyskuun aikana.

Yksipäiväistämiseen liittyen paikallislehtiyhtiö ESV-Paikallismediat Oy aloittaa Länsi-Saimaan Sanomissa yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvotteluissa tavoitellaan toiminnan tehostamista uudelleenjärjestelyillä ja rakenteellisilla muutoksilla.

Uudelleenorganisointi saattaa johtaa henkilöstövähennyksiin sekä joidenkin työsopimusten olennaisten ehtojen muuttamiseen.

Lisäksi muutoksia saattaa aiheutua työntekijöiden työtehtäviin, -aikaan ja -menetelmiin sekä töiden järjestelyihin.

Yt-neuvottelut alkavat 5. syyskuuta.