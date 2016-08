Vielä Juuret Hongistosta -kirjasta

Länsi-Saimaan Sanomien mielipidesivulla julkaistiin (pe 26.8.) Veijo Vainikan ja Pekka Hongiston tekstit Juuret Hongistossa -sukukirjasta.

Kirjan esipuheessa olisi pitänyt sanoa vielä, että Juuret Hongistossa -sukukirja ei pyrikään selvittämään Hongiston sukua kokonaisuudessaan.

Lähtökohtana oli selvittää Elias Paavalinpoika Hongistosta (n. 1771–1835) polveutuvia sukulaisia. Ei ollut siis tarkoituksenakaan vielä tässä kirjassa selvittää hänen serkkunsa Matti Juhonpoika Hongiston (n. 1775–1839) ja Mattilan talon jälkipolvia.

Kirjan sukutauluosassa lähtökohtana on Elias Paavalinpoika Hongisto (s. noin 1771, k. noin 1835) ja hänen puolisonsa Sofia (s. noin 1773 ja k. noin 1844). Kirjassa kuolinvuosi 1804 on väärin.

Elias Paavalinpoika Hongiston ja Matti Juhonpoika Hongiston isoisä oli Paavali Hongisto, joka kuoli vuoden 1763 tienoilla. Hänen lapsiaan olivat Martti (s. n. 1741), Paavali (s. n. 1745), Juho (n. 1747-1781) ja Maria (s. n. 1751). Hongiston suvun kokonaisselvitys olisi tietysti vaatinut, että kaikkien Paavali Hongiston lasten jälkipolvet olisi selvitetty. Siihen ei nyt tässä tutkimuksessa paneuduttu. Täydelliseen selvitykseen olisi pitänyt varata aikaa huomattavasti enemmän.

Kirjan sivulla 13 todetaan, että ”Paavali Hongisto on varhaisin Hongiston isäntä, jonka varmuudella voidaan sanoa olleen esi-isämme”. Ensimmäinen Hongisto-nimen kantaja Virmajärven kylässä oli Olavi Niilonpoika Hongisto (Olåff Nilsson Hångisto), joka mainitaan vuoden 1634 henkikirjassa. Häntä ei varmuudella voi pitää suvun esi-isänä, koska selviä jälkipolvitietoja 1600-luvun lopulta ja 1700-luvun alusta ei ole.

Kirjan ensimmäinen luku ”Hongistot kautta aikain” pyrkii vain selvittämään niitä asioita, mitkä suvun tätä tutkimusta tehneillä ovat suvun historiasta selvillä.

Veijo Vainikka on tietysti täysin oikeassa siinä, että sukuhaara on jäänyt tähän kirjaan tutkimatta. Kirjan sivulla 15 oleva maininta siitä, että Tuomas Loisa käytti sukunimenään Hongistoa, perustuu lähinnä vuoden 1855 henkikirjaan, jossa Matti Matinpojalta isännyyden ottaneen Tuomaksen sukunimenä on Hongisto.

Ensimmäisen kerran hänet mainitaan talon vävynä vuoden 1850 henkikirjassa, mennyt siis naimisiin Matti Matinpojan sisaren Anna Beatan kanssa. Edellinen henkikirja on vuodelta 1847 ja siinä Tuomasta ei vielä mainita. Lienee niin, että Tuomakselle vuoden 1855 henkikirjassa olevan sukunimen Hongisto on antanut henkikirjoittaja talon edellisen haltijan sukunimen mukaan, sillä vuoden 1860 henkikirjassa Tuomaksen sukunimi on Loisa.

On tietysti valitettavaa, että Matti Juhonpoika Hongistosta periytyvää sukuhaaraa ei tähän kirjaan ole tutkittu. Mutta tutkimatta on vielä monta muutakin Paavali Hongistosta (k. n. 1763) polveutuvaa sukuhaaraa. Ehkä muut sukuhaarat innostuvat kirjan perusteella tutkimaan omia juuriaan, kuten nyt Elias Paavalinpoika Hongiston jälkipolvet.

ASKO KYLLIÄINEN

sukukirjatyöryhmän

jäsen