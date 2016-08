Jumala johdatti lähetystielle

Tämän vuoden alussa Johanna Mustonen-Gyasi etsi lähetystyöpaikkaa. Hänen työsopimuksensa oli päättynyt sovittelutoimistossa, jossa hän työskenteli ennen äitiyslomalle jäämistään, ja nyt äitiysloma oli loppumassa.

– Kysyin Jumalalta apua. Ihan selvästi sain vision lähetystyöstä ja sille tielle lähtemisestä, Lappeenrannassa asuva Mustonen-Gyasi kertoo.

Taipalsaaren seurakunnasta jäi eläkkeelle lähetyssihteerinä toiminut Virpi Leiniäinen, jonka eläkekahveja kahviteltiin viime sunnuntaina.

– Täältä aukeni minulle paikka. Ihanaa, että voin olla näin lähellä asuinpaikkaammekin, hän kertoo.

Mustonen-Gyasi on kotoisin Varkaudesta, mutta asuu perheineen Lappeenrannassa, jonne miehen opiskelupaikka vei heidät vuonna 2011.

– Meillä on kaksi lasta, joista vanhin aloitti juuri koulun ja nuorin on kolmevuotias, uusi lähetyssihteeri kertoo.

Lähetystyö on hänelle uutta, mutta hän otti omien sanojensa mukaan hieman varaslähtöä työhön tutustumiseen tuurailun merkeissä.

– Olen opiskellut sosionomi-diakoniksi Pieksämäellä ja käynyt myös lähetyssihteerikurssit, hän kertoo.

Lähetyssihteerin työ on monipuolista. Se käsittää yhteydenpidon lähettien kanssa, mutta myös muun muassa tapahtumien ja myyjäisten suunnittelua sekä paljon muuta.

– Joku päivä olen vasara kädessä, toisena päivänä suunnittelen mainoksia ja kolmantena saatan olla virkkuukoukun kanssa täällä, hän nauraa.

