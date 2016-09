Poistolista pistää vipinää yhdistyksiin

Lemiläinen kunnanvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Junnonen (kok) tutkii silmä kovana Patentti- ja rekisterihallituksen (Prh) sivuja.

Monet säräkunnankin yhdistykset ovat päätyneet Prh:n poistolistalle, koska ne eivät ole antaneet kuulua itsestään yhdistysrekisteriin yli 20 vuoteen.

Listalta löytyy myös Junnosen johtama Lemin sotaveteraanit.

– Tunnen piston sydämessäni, mutta asia ei ole tuntunut tärkeältä, Junnonen tuumii.

Patentti- ja rekisterihallitus poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä ensi tammikuussa. Asia koskee noin 40 000 yhdistystä.

Poistomenettelyyn on otettu yhdistyksiä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen ja joiden toiminnan ei voida olettaa jatkuvan.

Listalle joutuneilla yhdistyksillä on 12. tammikuuta saakka armonaikaa tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin.

Prh kaipaa yhdistyksiltä ajantasaisia osoite- ja nimenkirjoittajatietoja.

– Kyllä minä tiesin, kun ryhdyin puheenjohtajaksi, että ilmoitus pitää tehdä, Juha Junnonen tunnustaa.

Hänen mukaansa ilmoituksen teko kuitenkin jäi sotaveteraaniyhdistyksessä.

– Meillä oli sääntömuutos kolme vuotta sitten. Silloin oli puhetta, että rahastonhoitaja tekee ilmoituksen. Tivasin että milloin ilmoitus tulee, niin hän sanoi pöytäkirjan olevan jossakin kotona paperien alla, Junnonen kuvailee.

Poistolistalla on myös Lemin Laulumiehet. Yhdistyksen jäseniä on ollut tällä viikolla matkalla Virossa. Laulumiesten entinen puheenjohtaja Olavi Punkka sanoo, että asiat hoidetaan yhdistysrekisterissä kuntoon.

Toimintansa lopettaneita aatteellisia yhdistyksiä on listalla säräkunnastakin.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää perjantain 2. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.