Karoliinan kakut tulevat suoraan sydämestä

Savitaipaleen kirkonkylällä asuva Karoliina Laari ei ole omien sanojensa mukaan hiivaleipuri.

Sen sijaan hän tekee upeita kakkuja, joita hän rakastaa koristella. Laari on kotipalveluyrittäjä ja leipomisesta tuli hänen harrastuksensa noin puolitoista vuotta sitten.

– Olen aina pitänyt kakkujen koristelusta ja leipomisesta, mutta täytekakkupohjan teko ei ole ollut aina aivan verissä, hän kertoo.

Laarin äidillä on ollut muun muassa ravintola, ja hän on tehnyt aina upeita kakkuja. Laari on oppinut koristelu- ja pursotustekniikat jo pienestä pitäen.

– Äidille se oli vähän kovempi paikka, että tytär käytti valmispohjia. Kerran hän sanoi, että nyt opetellaan täytekakkupohjan teko kädestä pitäen. Siitä lähtien olen sen osannut, Laari nauraa.

Laarin kakkujen koristeluperiaatteena on, kaikille jotain.

– Minä olen aika mutkaton koristelija. Haluan, että jokainen kakunsyöjä saa kakkupalaansa myös täytettä ja koristeita, hän kertoo.

Koristelun hän aloittaa yleensä pohtimalla.

– Ajatustyöstä se lähtee. Siitä saan ideaa koristeluun ja sitten vain tekemään. Yhtään kakkua ei ole joutunut roskiin, Laari kertoo.

Voileipäkakut ovat Laarin ehdoton bravuuri. Täyte on niin herkullista, että sen reseptiä ovat monet kysyneet.

– Minä en ole mustasukkainen kakuistani vaan haluan jakaa tietoa ja taitoani muillekin. Ainut minkä olen päättänyt pitää omana tietonani, on juurikin voileipäkakun perusmassa, hän vinkkaa.

