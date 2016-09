Kiisket K-kauppiaiksi Savitaipaleelle

Savitaipaleen uuden K-marketin kauppiaat ovat lappeenrantalaiset Tero ja Saija Kiiski.

Tero Kiiskellä on kaupan alalta 20 vuoden kokemus. Hän on koulutukseltaan liiketalouden merkonomi ja suorittanut kaupanalan esimiehen erikoisammattitutkinnon sekä Ruokakeskon kauppiasvalmennuksen. Kauppiasharjoittelun Kiiski suoritti K-Market Kannelissa Lappeenrannassa ja K-Market Niivassa Taipalsaarella.

Saija Kiiski on koulutukseltaan filosofian maisteri ja hän on työskennellyt museoalalla. Kaupan ala ei ole Saijalle täysin vieras, sillä häneltä löytyy viiden vuoden kokemus myyntityöstä Kodin 1 -liikkeessä.

K-Market Savitaipale avataan M-Market Ostolan paikalle loppuvuodesta. Ostola sulkee ovensa 30. syyskuuta, jonka jälkeen liiketila remontoidaan.

M-market Ostolan henkilökunta siirtyy K-Marketin palvelukseen ja kaupalla työskentelee kauppiasparin lisäksi seitsemän työntekijää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

