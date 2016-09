Kuuluuko muistisairaiden olla yksin kotona?

Tutkimus 1989, Jyväskylä: Yksinasuvien 16 dementoituneen eläkeläisen arkea: kaikilla asukkailla oli muistitoiminnot heikentyneet huomattavasti.

Pukeutuminen onnistui kolmella, kun avustettiin ja etsittiin vaatteet, muut asukkaista eivät kyenneet itsenäisesti pukeutumaan. Asukkaista kolme pystyi peseytymään itsenäisesti, muiden pesut hoitivat hoitajat. Asukkaista kolme pystyi hoitamaan vessassa käynnin itsenäisesti, muut käyttivät vaippoja.

Asukkaista viisi pystyi syömään itse, kun ruoka oli laitettu asukkaiden eteen, muut jouduttiin syöttämään. Kaikkien lääkkeet antoi hoitaja. Asukkaista kahdeksan pystyi itsenäisesti kävelemään ulkona, muut tuettuna (rollaattori, pyörätuoli). Suurin osa asukkaista heräsi yöllä ja lähti kävelemään. Tunnistamisen vaikeus aiheutti vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa, muun muassa ympäristössä liikkumisessa, kodin tunnistamisessa tai vessan löytämisessä.

Dementoituneen asukkaan käyttäytymistä kuvasi usein levottomuus. Osalla levottomuus ilmeni fyysisenä rauhattomana toimintana, kuten jatkuvana kävelynä, tai touhuamisena. Tekemisen ymmärtämättömyyden ja muistamattomuuden vuoksi siihen saattoi liittyä vaaratilanteita.

Jos asukas lähtee yksin kävelemään metsään (maaseudulla) ja hänet löydetään elävänä, hänen pistetilinsä tulee täyteen, jolloin hän pääsee tehostetun palvelun asuntoon.

Kuuluuko tällaisten asukkaiden olla yksin kotona, missä kodinhoitajat käyvät 3–5 kertaa vuorokaudessa. Asukas on henkisesti ja fyysisesti 2–3-vuotiaan tasolla. Jätätkö lapsesi moneksi tunniksi tai yöksi yksin kotiin? Eikös sitä sanota heitteillejätöksi?

Meillä on lastensuojelulaki ja eläintensuojelulaki, mutta meillä ei ole vanhustensuojelulakia, sellainen on saatava. Nyt on trendinä lopettaa vuodeosastot ja vähentää tehostetun palvelun asuntoja ja siirtää vanhukset kotihoitoon.

Luin tutkimuksen viiden suurimman kaupungin vanhustenhoitokustannuksista. Tutkimus on muutaman vuoden takaa, mutta kustannusten suhteet ovat samat: kotihoito maksoi 45 euroa/käynti (huom. kaupunkialueella), tehostetun palvelun asunto maksoi 97 euroa vuorokaudessa.

Jos kotikäyntejä on kolme tai enemmän, tehostetun palvelun asunto tulee yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi. Etenkin, jos vanhus vielä haluaa tehostettuun palveluasuntoon.

Miten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) laskee kustannukset?

RAULI KEMPPI

Savitaipale