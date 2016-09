Rallia raitilla

Kiihdyttely ja kumin polttaminen kiusaavat asukkaita Lemin Kuukanniemessä. Kunnan teknistä toimea on pyydetty asentamaan hidasteet Juvolantielle ja Raikulitielle. Juvolantielle on tulossa keskisaarekkeellinen suojatie ja Raikulitielle talveksi poistettava koroke.

Holtittomasta autoilusta ja mopoilusta on tunnetusti monenlaista haittaa. Kasvavat ajonopeudet ovat liikenneturvallisuusriski ja mopoilla rällääminen tuottaa turhaa melusaastetta. Tilanteeseen on Lemillä reagoitava, sillä ongelmia on nyt alueella, missä sijaitsee päiväkoti ja uusi koulu on parhaillaan rakenteilla. Olkoonkin, että ralli taitaa painottua ilta-aikaan.

Länsi-Saimaan Sanomat sai jo aiemmin kesällä vinkkiä mopoilijoiden häiritsevästä käyttäytymisestä Kuukanniemessä. Tilanteen korjaamiseksi kannattaa miettiä hiukan hidasteita pidemmälle. Mitä muuta tekemistä nuorilla on ilta-aikaan Kuukanniemessä?

Ainakin nuorisotila Lämppäri on Facebook-sivujensa mukaan avaamassa ovensa taas syyskuun alussa. Löytyisikö tätä kautta mahdollisuus järjestää esimerkiksi mopojen selässä viihtyville nuorille räätälöityä ja kiinnostavaa toimintaa?

Ensimmäisenä tulee mieleen jonkinlainen työpaja. Mopoilevat nuoret ovat nimittäin usein paitsi kiinnostuneita tekniikasta, myös käteviä käsistään. Samassa yhteydessä olisi hyvä mahdollisuus valistaa liikennekäyttäytymisestä sekä ylipäätään järjestyssäännöistä.

MATIAS LÖVBERG

