SuomU heitti pyyhkeen kehään

Kiljusen perheessä Suomenniemellä voi ensi talvena tulla tyhjä olo. Suomenniemen Urheilijat ei lähde enää jääkiekon kolmosdivisioonaan.

Seuran puheenjohtaja Kyösti Kiljunen on ollut puuhamiehenä kotiotteluissa, vaimo Tuula on myynyt makkaraa ja poika Anssi on pelannut SuomU:ssa.

– Joudutaan hiihtämään, Kyösti Kiljunen pohtii.

Anssi Kiljunen ja Jere Naakka olivat viime kaudella viimeiset suomenniemeläislähtöiset nimet SuomU:n joukkueessa. Muut pelaajat tulivat kantakaupungista.

SuomU pelasi suurimman osan kotiotteluistaan Mikkelin Kalevankankaan hallissa.

Kyösti Kiljusen mukaan 13 pelaajaa lähti joukkueesta viime kauden jälkeen. Eväitä jatkamiseen kolmosdivarissa ei ollut, vaikka Anssi Kiljunen on yrittänyt haalia uusia nimiä.

– Tuntuu ihmeelliseltä, ettei löydy pelaajia, Kyösti Kiljunen kummastelee.

