Oppilaat kuuntelivat myrskyä korvassa

Heituinlahden koulu on osallistunut Kuuloliiton järjestämään piirustuskilpailuun Myrsky Korvassa. Heituinlahden 1–2-luokan opettaja Heli Tuovisen mukaan oppilaat ovat testailleen muun muassa teeman mukaisesti desibelejä musiikin tunnilla.

Torstaina alkoi itse taideteosten tekeminen.

– Pidimme myös tällä viikolla keskustelutuntia oppilaiden kanssa melusta ja kuulon suojaamisesta saamiemme materiaalien mukaisesti, kertoo Tuovinen.

Heituinlahden koulu on piirustuskilpailussa niin sanotusti pioneerikoulu eli ensimmäisiä, jotka ottavat osaa kilpailuun.

1–2-luokalle tarkoitetussa tietopaketissa löytyi tuttuja juttuja alakoululaisille.

– Meillä on luokassa toiminut jo pari vuotta tällainen melupoliisi. Melupoliisi on desibelimittari asennettuna liikennevaloihin. Meillä häly saa nousta 70 desibeliin ennen kuin laite päästää hälytysäänen ja näyttää punaista valoa aivan kuten liikennevaloissa, Tuovinen kertoo.

