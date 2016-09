Koululla mennään äärirajoilla

– Tintti, tuu auttamaan.

Avunpyyntöjä satelee kolmos- ja nelosluokkalaisten matikan tunnin alussa Suomenniemen koululla.

Oppilaidenkin Tintiksi kutsumalla opettajalla Eevastiina Lappalaisella riittää kiireitä, vaikka hänellä on apunaan uusi koulunkäyntiavustaja Satu Salmensuo.

– Ei mitenkään kerkeä auttaa kaikkia, jotka apua tarvitsevat. En ole vielä löytänyt ratkaisua, että ehtisin olla joka paikassa, missä tarvitaan, Lappalainen huokaa.

Kolmiopettajaisena aikaisemmin toiminut Suomenniemen koulu on muutettu viime kevään jälkeen säästösyistä kaksiopettajaiseksi. Kolmen ensimmäisen viikon koulukokemukset eivät ole rohkaisevia.

– Mehän täällä Tintin kanssa koulua pyöritetään. Se on suoraan sanottuna paljon rankempaa kuin kolmiopettajaisena, vararehtori Jenita Kinnunen tuumii.

Kinnunen opettaa eskarilaisia sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisia. Lappalaisella on 3–6-luokat.

Kieltenopettaja käy Ristiinasta kahtena päivänä viikossa. Lisäksi rehtori Erkki Salmela pitää torstaisin teknisen työn tunnit.

Koulunkäyntiavustaja on käytössä 16 viikkotunnin verran.

