Myllylammentien retkeilyreitin tiemaksuista

Myllylammentien tiekunta ja Savitaipaleen kunta ovat tehneet sopimuksen siitä, että tietä voidaan käyttää myös kunnan retkeilyreittinä, joka on tarkoitettu jalan, hiihtäen ja maastopyörällä kuljettavaksi.

Käsittääkseni tämä on toiminut hyvin sekä kuntalaisten että tiekunnan näkökulmasta.

Retkeilyreitti on kuitenkin samalla yksityistielain mukainen tie, minkä vuoksi tiekunta tarpeen vaatiessa perii osakkailta tieyksikköjen mukaisia tiemaksuja. Savitaipaleen kunta on tiekunnan osakas 0,71 prosentin osuudella Lavikkalan tilan osalta.

Kesäkuussa tiekunta päätti periä osakkailta tiemaksut. Savitaipaleen kunnan tiemaksun suuruus on 11 euroa. Maksupyyntö lähetettiin sähköpostitse tiekunnan osakkaille, kunnan osalta tielautakunnan sihteerille.

Sihteeri ilmoittaa nyt syyskuussa tiekunnalle, että jotta kunta voisi tämän 11 euron maksun maksaa, kunnalle tulee toimittaa hyvin eritelty kirjallinen lasku, josta muun muassa tulee ilmetä tiekunnan hyväksymä tieyksikkölaskelma ja siihen perustuva tiekunnan hyväksymä maksuunpanoluettelo ja niin edelleen.

Kunnalla ei yksityistien osakkaana ole mitään erityisasemaa, vaan se on samassa asemassa kuin muutkin osakkaat. Jos sähköpostitse lähetetty maksupyyntö edellyttää kirjanpidollisista syistä joitain kunnan sisäisiä toimenpiteitä, ne on tietysti sen virkamiehen tehtävä, joka on määrätty yksityistieasioita hoitamaan eikä näitä omia työtehtäviä voi yrittää siirtää tiekunnan rasitteeksi.

Koska minulla on jo kokemuksia tieasioiden hoidosta kunnan kanssa, niin päätin valita tässä tapauksessa tuntemattomasta sotilaasta tutun ”pienimmän vaivan tien” ja maksoin kunnan tiemaksun, suuruudeltaan siis 11 euroa, omasta ”pussistani”.

Sen verran on jo tullut pantua omia varoja tämän tiekunnan hallinnon hoitoon, ettei se rauniota talouttani. Olkoon se kunnan ja kunnassa toimivien yritysten palveluja runsaasti käyttävän mökkiläisen kädenojennus kunnan talouden tasapainottamisessa.

Todettakoon, että kun viimeksi vuonna 2008 maksuja perittiin, mitään ongelmia kunnan maksun kanssa ei ollut.

JARMO RATIA

puheenjohtaja

Myllylammen tienhoitokunta