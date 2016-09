Väestökato rassaa urheiluseuroja

Hyvästi käkipitäjän gladiaattorit! Länsi-Saimaan Sanomien painetussa lehdessä on 6. syyskuuta juttu Suomenniemen Urheilijoiden päätöksestä luopua jääkiekon kolmosdivisioonasta. Päätöksen syynä on pelaajapula.

SuomU:n matseja on ollut mukava käydä katsomassa Suomenniemen kaukalon äärellä. Hengitys huuruaa ja makkara tuoksuu. Taivasalla pelattavassa kiekossa on aivan oma nostalginen tunnelmansa. Ei ihme, että talviklassikot ovat saaneet suosiota.

Suomenniemeläiset jäävät nyt ainakin yhdeksi kaudeksi ilman omaleimasta tapahtumaa. Vaikka SuomU:n kotiareenana on ollut Kalevankankaan jäähalli, seura on tuonut otteluita myös Suomenniemelle.

Se että pelaajien tulo kotipitäjästä on tyrehtynyt, kertoo paitsi väen vähenemisestä, myös nykyisen harrastuskulttuurin muuttumisesta. Enää ei näe pikkupoikia polkemassa kaukalolle hokkarit pyörän sarvissa ja kassi tarakalla, kuten tämän kirjoittajan lapsuudessa. Taitaa olla myös harvinaista, että nuoret auraisivat kaukalon tai luistinradan kuntoon kuten ennen tehtiin.

Kun mäenlaskuinnostus iski Veikko Kankkosen tai Niilo Halosen sytyttämänä, hyppyrimäki tehtiin itse. Jalkapalloa varten iskettiin tolpat pellolle ja ryhdyttiin pelaamaan. Pesäpalloa hakattiin jopa kylätiellä, koska liikenne oli hiljaista.

Urheilukenttä tai kiekkokaukalo löytyi lähes jokaisesta kylästä, kiitos auliisti myönnettyjen veikkausvoittovarojen. Nyt monet kiekkokaukalot ovat ruhjottuina muinaismuistoina ja urheilukentät kasvavat heinää.

Kylät ovat hiljentyneet. Enää pelata kylien välisiä palloiluotteluita tai järjestetä viestijuoksukisoja. Sählyä sentään saatetaan sutia seuratalon parketilla.

Ikäluokat ovat pienentyneet eikä urheilu välttämättä kiehdo kansankunnan tulevaisuuden toivoja sillä tavalla kuin ennen vanhaan.

Katsomoihinkaan nuoria ei tahdo saada, ja niinpä seurat yrittävät houkutella paikalle tarjoamalla ilmaisen sisäänpääsyn.

Monien nimekkäidenkin seurojen toiminta on hiipunut. Patentti- ja rekisterihallitus perkaa niitä nyt yhdistysrekisteristä.

Kuitenkin urheilu voi edelleen ponnistaa pieneltäkin paikkakunnalta menestyksekkäästi. Jälleen kerran pesisfinaaleissa pelaava Vimpelin Veto on siitä tunnetuin esimerkki. Asukkaita on saman verran kuin Savitaipaleella, rapiat 3 000 ja katsojia parhaissa otteluissa yli 5 000. Taipalsaaren kokoinen Pielavesi elättää hyvin lentopallon huippujoukkuetta Sampoa.

Koripallo on leimallisesti kivikylien peli, vaikka Suomen pääsarjassa on ollut tai on pienehköjenkin kaupunkien kuten Äänekosken, Forssan, Loimaan ja Uudenkaupungin seuroja. Kaikkien aikojen piskuisin pääsarjapaikkakunta oli Säynätsalo. 3 000 asukkaan kunta on nykyään osa Jyväskylää. Olin aikoinaan katsomassa Säynätsalon Riennon historian ensimmäistä SM-kotiottelua. Vieressäni täpötäydessä katsomossa istunut mies ilmoitti, että tehdaskin voi täältä loppua mutta Riento ei ikinä.

Vaneritehdas toimii edelleen, Riento sen sijaan on hävinnyt koripallon parrasvaloista. Säynätsalolaisen miehen asenne oli kuitenkin kohdallaan. Se kelpaisi malliksi muuallekin.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi