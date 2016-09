Kauppa kannattaa?

Taipalsaaren kirkonkylällä roikutaan ikään kuin löysässä hirressä. Kesko kertoo loppuvuoden aikana, mikä Siwa-myymälän kohtalo on. Länsi-Saimaan Sanomien haastattelussa Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen ei lähtenyt spekuloimaan eri vaihtoehdoilla, vaan tyytyi toteamaan päätöksen olevan vielä tekemättä.

Moni pelkää kaupan häviävän kokonaan. Maallikkopohjalta arvioituna pelko ei välttämättä ole aivan aiheeton.

Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Kesko muuttaisi kirkonkylän Siwan K-marketiksi, kun Saimaanharjulla jo yksi K-market on. Jos Kesko ei ole kiinnostunut kaupanteosta Taipalsaaren kirkonkylällä, onko joku muu? M-ketju? S-ryhmä? Tai riittävän rohkea ketjuun kuulumaton yksityisyrittäjä?

Myös Taipalsaaren kirkonkylän kyläyhdistyksen puheenjohtajan ajatus siitä, että Siwasta tehtäisiin esimerkiksi K-market Niivan tai jopa Savitaipaleen uuden K-marketin ”etäpiste” on teoriassa mielenkiintoinen. Kokonaan toinen juttu on tietysti se, että onko tällainen käytännössä järkevää ja ylipäätään edes mahdollista.

Kirkonkylä tarvitsee kauppansa ja sen häviäminen olisi viimeistään lopun alkua. Iso osa perinteisistä palveluista on jo nyt karannut joko Saimaanharjulle tai jopa pidemmälle. Autolla liikkuville ja tervejalkaisille viiden kilometrin kauppareissu ei ole temppu eikä mikään, mutta vanhuksille pahimmassa tapauksessa mahdotonta.

Ja on helppo uskoa, että myöskään veneilijät ja kesäasukkaat eivät kirkonkylän kaupattomuutta hevillä sulattaisi.

