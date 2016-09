Kokoontumispaikkoja toivotaan julki

Suomenniemen kotiseutuyhdistys kutsuu kaikkia muistelemaan, missä väki on aikojen saatossa kokoontunut Suomenniemellä. Kilpailu startattiin perjantaina ja teema kuuluu Euroopan kulttuuriympäristöpäivään.

– Tarkoituksena on kerätä niin muisteloita kuin yksittäisiä tapahtumia siitä, missä ja milloin esimerkiksi nuoret tai vaikkapa seurat ja yhdistykset ovat kokoontuneet. Toivoisimme myös valokuvia, kertoo Suomenniemen kotiseutuyhdistyksestä Riitta Kiljunen.

Kiljunen painottaa, että muisteluiden ei tarvitse olla joltain tietyltä ajalta vaan tuoreitakin muistoja voi jakaa ja otetaan mielellään vastaan.

– Tiedän, että esimerkiksi urheilukentän katetussa katoksessa nuoriso on kokoontunut. Sitä on joskus pidetty häiritsevänäkin, mutta se on ollut heille kokoontumispaikka, Kiljunen antaa esimerkin.

Hän myös kertoo, että nykyisin harrastusseurat tuovat ihmisiä yhteen.

– Esimerkiksi nuorisoseurat ja käsityöseurat, Kiljunen luettelee.

Jos itsellä ei ole muisteloita, voi myös kertoa vanhemmalta väeltä kuultua.

Muistot voi lähettää osoitteeseen: Suomenniemen kotiseutuyhdistys/ Riitta Kiljunen, Kirkonkyläntie 10, 52830 Suomenniemi.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi