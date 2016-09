Kuplafutis kruunasi koko viikon

– Espanjalainen ruoka on niin paljon erilaisempaa kuin suomalainen. Sitä todellakin kannattaa kokeilla, kertoo Iris Garcia Saimaanharjun urheilukentällä viime perjantaina.

Meneillään on Espanjasta tulleiden vaihto-oppilaiden toiseksi viimeinen päivä. Seuraavaksi on Taipalsaaren, Parikkalan ja Rautjärven nuorien vuoro lähteä Espanjaan.

– Vaihto toteutettiin yhdessä näiden kolmen kunnan kesken, kertoo Taipalsaaren nuorisotyönohjaaja Saara Lampinen.

Taipalsaarelta nuoria lähtee Espanjaan neljä. Viikon mittaisella Suomen vierailulla vaihto-oppilaat ovat päässeet tutustumaan Lappeenrantaan, jalkapalloiluun sekä juurikin ruuan maailmaan.

– Me kokkasimme espanjalaista munakasta, kertoo Maria Torrejon.

Vaihto-oppilaat ovat olleet tyytyväisiä vierailuunsa.

Nuorisovaihdon suunnittelivat nuoret, joiden tukena nuorisotyönohjaajat toimivat.

– Mietimme muun muassa perjantaiksi menisimmekö Flowparkiin eli kiipeilypuistoon vai pelaisimmeko kuplajalkapalloa, koska molempiin ei ollut varaa. Oli hienoa huomata yhteisöllisyyttä nuorten sanoessa, että kuplafutista, koska sitä voi pelata yhdessä, Lampinen kehuu.

