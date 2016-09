Kuukanniemen koululle on kerätty 5 000 euroa

Kuukanniemen vanhempainyhdistys kerää parhaillaan rahaa Kuukanniemeen rakennettavan koulun ja sen oppilaiden hyväksi Lemillä. Keräysaika jatkuu 28. helmikuuta 2018 saakka.

Keräyksen tuotot luovutetaan lyhentämättöminä Lemin kunnalle sen jälkeen, kun Kuukanniemen vanhempainyhdistys on hyväksynyt kunnan laatiman rahojen käyttösuunnitelman.

Vanhempainyhdistyksen mukaan varat tulee käyttää Kuukanniemen koulun oppimisympäristön kehittämiseksi vuoden 2016 uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Keräyksen tuotolla voidaan hankkia esimerkiksi välituntiliikuntaan innostavia pihavälineitä tai tietoteknisiä laitteita.

Halutessaan lahjoittajat saavat nimensä julki ”Kuukanniemen koulun kummeina”. Yhdenkään lahjoittajan nimeä ei julkaista ilman hänen suostumustaan, jonka voi antaa olemalla yhteydessä vanhempainyhdistykseen.

Mikä on keräystilanne tällä hetkellä, Kuukanniemen vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Salme Muurikka?

– Keräystilillä on noin 5 000 euroa. Mukana on yksityishenkilöitä kuukausilahjoittajina noin 30 euron kuukausisummalla sekä muutama suurempi lahjoitus yritykseltä ja yksityishenkilöiltä. Useampi henkilö lupasi rahaa keräykselle keväällä 2015 Kuukanniemen koulun rakentamispäätöksen alla ja haastankin heitä nyt ryhtymään sanoista tekoihin.

Miten olette keränneet rahaa?

– Olemme mainostaneet keräystä nettisivuillamme ja Facebookissa, jakaneet flyereitä keräyksestä Kuukanniemeläisille. Ihmiset ovat myös lahjoittaneet keräyksen hyväksi kirpputoripöytäämme vaatteita ja tavaroita. Parhaillaan ideoimme, mitä voisimme tehdä keräyksen hyväksi seuraavaksi.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi