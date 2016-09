Viiru ampuu alas Pylkön kirjan

Savitaipaleen viimeiseksi punikiksi itseään kutsuva Veikko Viiru, 64, on äkeissään paikallisen tietokirjailijan Pentti Pylkön uutuusteoksesta Punainen viima.

Viiru on muodostanut käsityksensä kirjasta Pylkön haastattelun (LSS 6.9.) perusteella. Kirjaa mies ei ole lukenut, eikä opus ole vielä ilmestynytkään.

– Kirja häpäisee punaisten sankarien muistoa, Viiru ilmoittaa.

Punainen viima tuo esille punaisten hirmutyöt.

– Punaiset käynnistivät kapinan ja alkoivat tappaa siviili-ihmisiä, Pylkkö sanoi haastattelussa.

Pylkön mielestä punaisten terroria on haluttu lakaista maton alle kirjallisuudessa ja julkisessa sanassa. Hän haluaakin haastaa kirjallaan vasemmistomielisen historiankirjoituksen.

Veikko Viirun mukaan Pylkkö jatkaa Punaisella viimalla valkoista valhetta.

– Minulla on pelko, että punaiset mustamaalataan nyt lopullisesti, Viiru huokaa.

Hän kysyy toimittajalta, mikä todellisuudessa aloitti sisällissodan.

– Sen aloitti nälkä ja kurjuus, jonka porvarit olivat aikaansaaneet.

Viiru vakuuttaa lukeneensa sisällissodasta kaiken, minkä on käsiinsä saanut.

– Ääriainekset tekivät kummallakin puolella hirmutekoja. Punaisten hirmuteot ovat kuitenkin marginaalisia verrattuna valkoisten hirmutöihin, Viiru todistaa ja muistuttaa vankileireille kuolleista punaisten lapsista.

Omaleimaisena rautalankakitaristinakin tunnettu Viiru mainitsee myös Harmoisten verilöylyn Kuhmoisissa.

Virolaissyntyisen Hans Kalmin johtaman pataljoonan taisteluosasto listi 11 punakaartilaispotilasta ja kaksi miespuolista sanitääriä Harmoisten sairaalassa. Potilaat ammuttiin sänkyihin.

