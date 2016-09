Kyläkoulun kohtalo

On yhä vaikeampaa kuvitella aikaa, jolloin lähes jokaisessa kylässä oli oma koulu. Pieniä kyläkouluiksi määriteltäviä opinahjoja on toki joitakin edelleen, mutta niiden määrä on laskeva. Opetus keskittyy isoihin yksiköihin kuntakeskuksiin.

Kyläkoulut ovat menneisyyttä, vaikka asukkaiden keskuudessa niiden säilyttämiseen on paikoin erittäin vahva tahtotila. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi rahasta, joka on tunnetusti säälimätön konsultti.

Kunnille tyhjilleen jäävät koulurakennukset ovat ongelmallisia. Mikäli purkaminen ei ole vaihtoehto, vanha rakennus on rahareikä.

Kunta saattaa pitää rakennuksen ja vuokrata sitä asukkaiden tarpeisiin, mutta yleensä toimintansa lopettaneet koulut päädytään ennemmin tai myöhemmin myymään. Rakennukset vaativat kuitenkin perusylläpidon niin kauan, kunnes uusi omistaja löytyy. Siihen voi mennä vain tovi, mutta myös vuosia. Myymistä joudutetaan alhaisella kauppahinnalla, joka voi toteutua huutokaupoissa. Aivan pilkkahintaan kouluja ei myydä, mutta selvästi arvoaan halvemmalla kuitenkin.

Länsi-Saimaan alueella on lukuisia vanhoja koulurakennuksia, joissa opetus on jo kauan sitten päättynyt. Kouluilla on kylissä iso merkitys ja onkin ilahduttavaa huomata, että uudet omistajat, usein yksityishenkilöt, osaavat kunnioittaa ostoksensa arvoa. Aika entinen ei palaa ja koulujen lopettaminen on monelle kova paikka, mutta luopumisen tuskaa helpottaa tieto siitä, että oma opinahjo on hyvissä käsissä.

