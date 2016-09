Lämpökaivoihin on toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä

Yli 1 000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomen on asennettu väärää lämmönsiirtonestettä.

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottavat, että Suomen Kalustekierrätys Oy -niminen yritys on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012–2015.

Savitaipaleen kunnan alueella on noin 40 energiakaivoa. Rakennustarkastaja Arto Sipilän mukaan kunnalla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, onko näihin kaivoihin toimitettu väärää nestettä.

–Toivottavasti tieto tavoittaa kyseiset henkilöt ja he voivat tarkistaa asian, Sipilä sanoo.

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Lisäksi yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen.

Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä.

Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta.

Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea.

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen.

Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto.

Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin.

Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa.

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet kunnille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ely) ohjeita nesteen vaihtamisesta.

Niiden mukaan ely-keskus tai kunnan viranomaiset voivat määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan nesteen haitattomampaan, mikäli viranomaisen mukaan on olemassa esimerkiksi terveyshaitan tai ympäristön pilaantumisen riski.

Mikäli kiinteistönomistaja epäilee, että omassa kaivossa on väärää lämmönsiirtonestettä, sitä ei saa itse tutkia, vaan on otettava yhteys lämpökaivojärjestelmän toimittajaan.

Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

Myös mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä. Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

