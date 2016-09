Valtuustosali jäi tyhjänpantiksi

Huone on autio, mutta seinät henkivät historiaa. Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor astelee vanhan kunnantalon tyhjässä valtuustosalissa.

– Kunnalla ei ole tälle oikeastaan mitään käyttöä. Täällä ei ole enää pöytiä, ei mitään. Olemme siirtyneet Palolaan, Stoor pohtii.

Salin seinällä on kuva vuosien 1930-33 kunnanvaltuustosta. Valtuutettujen sukunimet ovat tutun lemiläisiä: Olkkonen, Pukki, Räipiö, Nisonen, Hietamies, Vilhu, Tuuva…

Solmio on kaulassa huomattavasti useammalla kunnanvaltuutetulla kuin tänä päivänä.

Seinällä komeilee myös valtuustonpuheenjohtajien kuvagalleria, josta puuttuu vain nuijaa nykyisin heiluttelevan Veli-Pekka Okon (kok.) potretti.

Siirretäänkö kuvat Palolaan, on vielä avoin asia.

– Kuvat pitäisi puhdistaa, Stoor toteaa.

Kunnanjohtaja ottaa kokoelmasta valtuustossa nykyisinkin istuvan Juha Junnosen (kok.) kuvan. Radiomies Junnosen mielestä saliin voisi suunnitella vaikkapa jonkinlaista mediatilaa. Lemin kotiseuturadiohan toimii samassa talossa.

Mitään esitystä vanhan valtuustosalin käytöstä ei ole kuitenkaan tehty.

Stoorin mukaan radio voi kuitenkin jatkaa vanhalla kunnantalolla.

– Kyllä heidän kanssaan on puhuttu ja sovittu, että saavat toimia täällä.

Vanhassa valtuustosalissa on myös kunnan palkintokaappi. Stoor tarkastelee Länsi-Saimaan kunnalliskisoista voitettua komeaa pokaalia. Stoorin edeltäjä Simo Luukkanen muistetaan kisoista erityisen nohevana metsänarvioijana.

Lemin kunnanvirasto siirtyi parakkirakennuksesta Palolaan viime toukokuun lopussa. Kunnanvaltuusto piti ensimmäisen kokouksensa Palolassa 6. kesäkuuta.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

