Karate opettaa ystävällisyyteen

MM-hopeaa shukokai karatessa voittanut savitaipalelainen Juuso Hellberg, 16, pitää arvossa lajin opettamaa elämäntapaa.

– Olisin hyvin erilainen ihminen, jos en olisi harrastanut tätä lajia. Ihan sama kenet tapaat, teet sen ystävällisesti. Sinulla ei ole mitään ennakkoluuloja, Hellberg korostaa.

Lukiolainen nappasi viime heinäkuussa MM-hopean yli 16-vuotiaiden kevyen sarjan kumite-ottelussa Berliinissä. Lisäksi Hellberg voitti savitaipalelaisen Elias Punkan ja lappeenrantalaisen Santeri Nuottamon kanssa MM-pronssin yli 16-vuotiaiden nuorten kata-liikesarjan joukkuekisassa.

– Ura on mennyt paremmin kuin odotettiin. Hyvin minä etenen tässä, Juuso Hellberg tuumii.

Välijoella asuva nuorukainen on menestynyt myös monissa muissa arvokisoissa kuin maailmanmestaruusmittelöissä.

– Tarkoituksena on pysyä huipulla, Hellberg vakuuttaa.

Karateharrastus vie paljon aikaa. Vapaapäiviä ei juuri jää.

– Varsinaiset treenit on neljä kertaa viikossa ja sitten pidän kotona omia treenejä, Hellberg kertoo.

Juuso Hellberg pitää mahdollisena, että hän lähtee lukion jälkeen opiskelmaan Helsinkiin. Pääkaupungissa hänellä on hyviä, karaten kautta tulleita kavereita.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

