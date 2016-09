Häärät saivat unelmien kodin

Hirsitalossa asuu onnellinen perhe. Lemiläiset Mika ja Heli Häärä elävät pesueineen uudessa kodissa Kirkkotiellä kirkonkylässä.

– Jos vertaa, niin tämä on halpa miljööseen ja tonttiin nähden, Mika Häärä kuvailee.

Mika Häärä on ollut yksissä Helinsä kanssa viitisen vuotta. Perheessä on kaikkiaan kolme lasta: Samu, 8, Leevi, 3, ja Eino, 2.

Perhe asui aikaisemmin Mika Häärän rivitaloasunnossa Klemintiellä kirkonkylässä.

Noin 60 neliömetrin huoneisto alkoi käydä ahtaaksi.

–Mie asuin siinä alkujaan yksinään. Se oli poikamiesboksi, perheenisä kertoo.

Rivitaloasunto on nyt myynnissä.

Häärät ryhtyivät etsimään kirkonkylästä taloa kolmisen vuotta sitten. Sopivaa ei kuitenkaan löytynyt. Sen jälkeen pariskunta alkoi haeskelemaan tonttia.

– Katsottiin tontteja ja kierrettiin, Mika Häärä muistelee.

Kirkkotien varrella oleva tontti oli myynnissä.

– Myö ei oltu kiinnostuneita, Heli Häärä mainitsee.

Tontti vaikutti pieneltä ja rauhattomalta, koska vilkas Toukkalantie kulkee vieressä.

Iltalenkillä Häärät törmäsivät sattumalta Jaakko Ala-Outiseen, jonka tiluksia tonttia on.

– Tulimme Jaakon kanssa tien päähän ja katsoimme tonttia. Se olikin ihan erimakuinen paikka, Mika Häärä tunnustaa.

