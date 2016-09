Pelastetaan Europaeuksen kulttuuriperintö

Hämmästykseni oli suuri, kun Länsi-Saimaan Sanomissa (2.9.2016) kerrottiin, että Europaeus-Seuraa ollaan poistamassa yhdistysrekisteristä.

Seura perustettiin ja se toimi erittäin aktiivisesti Savitaipaleen ”kulttuurivuosikymmenenä” 1985 – 1995. Sen aloitti joulukuussa 1985 järjestetty Europaeus-seminaari. Sen tuloksena syntyi merkittävä kirja kolme vuotta myöhemmin: ”D.E.D. Europaeus. Suurmies vai kummajainen.”

Toinen merkittävä tapahtuma oli kesäkuussa 1993 järjestetty Viron presidentti Lennart Meren suojelema ”Suomalais-ugrilaisen taiteentutkimuksen seminaari”. Tästä tapahtumasta tehtiin muun muassa Europaeus-Seuran toimesta julkaisu seuraavana vuonna. Ehdotukset ovat parin vuosikymmenen jälkeen pääosin toteuttamiskelpoisia.

Silloin muun muassa ehdotettiin suomalais-ugrilaisten kansojen satelliittiyliopistoa. Tekniikan kehityttyä Seuran Olkkolan yhteyteen aikaansaamasta Europaeus-museosta voitaisiin kehittää suomalais-ugrilaisia kansoja tukeva virtuaalinen palvelu-alusta.

Joskus 1987 tai 1988 palatessani Tallinnasta söin illallista Lennart Meren kanssa Georg Ots -laivalla. Hän oli tehnyt Siperiassa elokuvatöitä eniten otsjakkien parissa. Hän ehdotti minulle, Taideteollisen korkeakoulun silloiselle hallintojohtajalle, että tekisimme elokuvan Daniel Europaeuksesta. Lupasin harkita asiaa. Myös professori Matti Kuusi vetosi minuun pari kertaa.

Vuonna 1992 palkkasinkin puoleksi vuodeksi dokumenttiohjaaja Seppo Rustaniuksen valmistelemaan elokuvakäsikirjoitusta.

Hän saikin 16-sivuisen version valmiiksi, joka on nähtävissä Europaeus-museossa. Sitä käytetään hyväksi muokatessamme siitä Hannu Kahakorven kanssa ”Kotikylä-hankkeemme” historiallisen linjan sarjaosioita.

Europaeus on saanut osakseen viime vuosina uudenlaista huomiota. Kansallisteatterissa esitettiin vuosina 2014–15 Juha Hurmeen ohjaama suuren suosion saanut näytelmä hänestä. Allekirjoittaneen viime vuonna julkaisemassa kirjassa ”Keisarin kesäjuna 1876” Europaeuksella on keskeinen rooli.

Savitaipaleen poika Europaeus (1820–1884) löysi tutki, keksi ja aloitti pysyväarvoisia asioita. Pyrkimys totuuteen, hyvään, kauniiseen ja puhtauteen oli Europaeuksen mukaan kristityn, keskeisiä velvollisuuksia. Myös hyvät teot. Myönteinen kaikkia heikompia ja rauhan asiaa tukeva ”hengen tuli” löytyi hänen sydämestään. Mitä ajankohtaisin asia tälläkin hetkellä.

Europaeuksen suurta kulttuuriperintöä vaalimaan tarvitaan edelleen Europaeus-Seuraa. Uusi Kaleva täyttää kolmen vuoden kuluttua 170-vuotta. Europaeus keräsi Kalevalaan merkittävän osan runoja. Tehdään vuodesta 2019 myös Europaeuksen juhlavuosi. Pelastetaan sitä ennen Europaeus-Seura.

ILKKA HUOVIO

Savitaipale