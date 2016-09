Peli ja puitteet

Sunnuntaiaamuna pisti silmään jääkiekon Liigassa pelaavan Kouvolan KooKoon edustusjoukkueen päävalmentaja Petri Mattilan kommentti: ”Mielenhallintaa pitää harjoitella. Onhan tämä eri asia pelata täysille halleille kuin harjoituspeleissä jossain Savitaipaleella.” (ES 18.9.)

Mattila kertoi näkemyksenä lauantaina pelatun SaiPa-KooKoo -ottelun jälkeen. Kouvolalaiset hävisivät matsin 3-1, ja ilmeisesti päävalmentaja löysi osasyyn lopputulokseen pelaajien korvien välistä.

Savitaipaleella on käynnissä Liiku-hanke, jonka tavoitteena on nostaa Savitaipale vuoteen 2018 mennessä pienten kuntien joukossa hyvin tunnetuksi liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnaksi.

Elokuun lopussa Savitaipaleen jäähallissa pelattiin jääkiekon harjoitusottelu SaiPan ja HPK:n välillä. Tuolloin kunnan liikuntakoordinaattori Timo Mikkola kehui paikallisia seuroja, talkooväen aktiivista otetta sekä kunnan liikuntapuitteita. Hän kuitenkin painotti, että nämä asiat on saatava leviämään. Liiku-hankkeen tavoite ei täyty, mikäli tieto jää Savitaipaleen kuntarajojen sisäpuolelle.

Näemmä Savitaipaleen jäähalli tiedetään ainakin Kymenlaaksossa. Mattilan kommentissa on kuitenkin turhaan vähättelevä sävy. Puitteet on suhteutettava ympäristöön. Kaikissa 3 600 asukkaan kunnissa ei omaa jäähallia ole. Liigatason areenaa ei tietenkään voi verrata pienen kunnan jäähalliin. Se on sitten kokonaan toinen juttu, miten ammattikiekkoilija psyykkaa itsensä pelaamaan 4 000–5 000 katsojan tai 550 silmäparin edessä.

MATIAS LÖVBERG

