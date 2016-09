Poika alkoi juoksemaan

Varhaisaamu henkii jo syksyn tunnelmaa. Työmatka on alkanut kello viiden aikaan, sillä ajettavana on noin 230 kilometriä kalakukkokaupungista kustannuspaikalle.

Matka taittuu ratevasti Ylen Puhetta kuunnellen. Kanavalla lähetetään pikkutunneilla mielenkiintoisia uusintoja. Nyt on menossa Kielikorva, joka opasti kansalaisia suomen kielen saloihin noin 40 vuoden ajan.

Perunapuuro ja sen mystinen olemus puhuttaa tällä kertaa asiantuntijoita ja soittajiakin pitkään.

Kokkolan seudulta lähtöisin oleva mies ilmoittaa puhelussa, ettei heillä päin puhuttu koskaan perunamuusista tai perunamuhennoksesta vaan perunapuurosta. Raati on äimissään. Edes raadin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva asiantuntija ei tunne käsitettä perunapuuro. Perunavoin mies kuitenkin muistaa paikallisena ilmaisuna.

Perunapuuro uhkaa palaa pohjaan ennen kuin raati saa soittajalta kaivattua lisävalaistusta. Perunapuuro ei olekaan perunamuusin synonyymi vaan perinneruoka, jota suurustetaan jauhoilla.

Päivä ei ole vielä alkuunkaan pulkassa. Sanonnan tausta selviää lähetyksessä. Pulkalla ei tarkoiteta tässä tapauksessa ahkiota. Sanonta liittyy torppariaikaan, jolloin isäntä merkitsi taksvärkkiläisen työsuoritteen kaksiosaiseen kapulaan eli pulkkaan.Toinen puolikas kapulasta jäi työn raskaan raatajalle.

Sitten soittaa virolahtelainen nainen ja hämmästelee paikallisten tapaa ilmoittaa nurin keikahtaminen verbillä kaatusin. Asiantuntija kertoo, että samaa murreilmaisua tavataan myös Länsi-Suomessa. Lähetys alkaa tässä vaiheessa tuntua merkillisen tutulta. Olen varma, että olen kuullut Kielikorvan kyseisen jakson jo tuoreeltaan.

Odotan jännityksellä jakson päättymistä ja kuuluttajan ilmoitusta miltä vuodelta taltiointi oli peräisin. Yllätys on melkoinen, kun kuuluttaja kertoo uusinnan olevan vuodelta 1992. En olisi uskonut, että kuulemastani on noin neljännesvuosisadan verran aikaa.

Eikä kielenhuolto pääty Kielikorvaan. Yle Mikkelissä haastatellaan Kielitoimiston johtajaa Salli Kankaanpäätä. Hän valottaa, miksi ilmaisu alkoi juoksemaan on nykyään hyväksytty myös kirjoitetussa tekstissä perinteisen muotoilun alkoi juosta rinnalle. Kankaanpään mukaan puhekielessä on alettu juoksemaan jo pitkään. Ainakin minulla ilmaisu alkoi juoksemaan särähtää silti korvaan tai oikeastaan pistää silmään. Ymmärrän kuitenkin sen, että kieli muuttuu ja elää.

Niin paljon kieli ei ole kuitenkaan muuttunut, että sanasta joukkio olisi tullut joukon, ryhmän tai porukan synonyymi. Valitettavasti tiedotusvälineistä joutuu nykyään kuulemaan tai lukemaan, kuinka esimerkiksi päiväkodin pihalla tavattuja lapsia kuvaillaan joukkioksi eli jollakin tavalla hämäräperäiseksi sakiksi tai koplaksi. On surkeaa, jos toimittaja ei tunne sanoihin liittyviä vivahteita.

Ja kuka kertoisi radiojuontajille, etteivät verbit viettää ja vietellä ole synonyymeja? Radiossa ei toivottavasti vietellä mukavaa päivää, kuten kuulijoille toivotetaan. Viettely on aivan erilaista toimintaa, jota lukion isot pojat yrittelivät aikoinaan Adrianon yläbaarissa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi