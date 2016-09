Rekkamies on aina rekkamies

Paljasjalkainen savitaipalelainen Matti Hirvi on aina ollut automies. Siinä vaiheessa, kun muut lähtivät iltavapaille kuppilaan, suuntasi Hirvi armeijan autohallille.

– Sieltä otin aina jonkun yhdistelmän, jonka kanssa opettelin peruuttelemaan. Peruuttelin parisen tuntia ja tulin pois. Armeijassa ajoin kuorma-auto- ja yhdistelmäajokortin, hän kertoo.

Sen jälkeen mies on ajanut reilusti yli parikymmentä vuotta.

Kilometrejä on tullut mittariin lukematon määrä.

– Kaikkea muuta olen ajanut paitsi linja-autoa ja panssarivaunua, mies nauraa.

Kolme vuotta sitten Hirven kiinnostus siirtyi isommista autoista vähän toisenlaisiin autoihin, nimittäin pienoismalleihin.

– Esikoispoikani oli silloin yhdeksänvuotias ja hän alkoi maalailemaan pienoisautoja.

– Katselin touhua vähän aikaa ja se alkoi kiinnostamaan. Samalla päätimme ostaa myös paremmat maalit hänelle, Hirvi kertaa.

Nyt Matti Hirvi on kolme vuotta myöhemmin maalannut isoja autoja jo kuutisenkymmentä kappaletta.

Hirvi maalaa lähinnä tukkirekkoja, koska niillä hän on itse ajanut.

– Olen myynyt muutamille firmoille heidän logoillaan ja väreillään maalattuja autoja, hän kertoo.

Hirvi esittelee esimerkiksi savitaipalelaisen kuljetus Mentulan rekan pienoismallia kaikkine teippauksineen ja logoineen.

– Teippaan logot ja vastaavasti pyrin tiettyjä taiteilijanvapauksia käyttämällä tekemään mahdollisimman tarkasti oikeanlaisen pienoismallin.

Pienemmät ja harvinaisimmat osat hoituvat vaikkapa 3d-tulostimella. Hirveltä löytyy yksi pienoismalli, josta hän on erityisen ylpeä.

– Se on tukkirekan perävaunu, jonka suunnittelussa meni noin vuosi. Se on täysin toimiva ja aitoa vastaava perävaunu, jonka saa pidennettyä sekä lyhennettyä, hän kertoo.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

Lue lisää tiistain 20. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.