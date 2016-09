Viihdytkö metsällä?

Hirvenmetsästys on monen metsästystä harrastavan syksyn kohokohta. Tuttu porukka, leirinuotiop ja myös se saalis. Monet tosin väittävät, että saaliilla ei ole niin merkitystä, mutta porukalla on.

Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Suomalainen metsästys on ollut harrastuksena helposti tavallisten kansalaisten ulottuvilla. Metsästäjät tekevät Suomessa paljon vapaaehtoistyötä yhteiskunnan hyväksi muun muassa suorittamalla riistalaskentoja sekä tarjoamalla viranomaisille suurriistavirka-apua.

Harrastatko sinä metsästystä? Voit myös kommentoida aihetta laajemmin.

