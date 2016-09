Kaipainen sai taas rukkaset kunnalta

Pönniälässä 12 vuoden ajan asuneen Heikki Kaipaisen pyrkimys päästä taipalsaarelaiseksi on torpattu jo toisen kerran.

Kunnan tie- ja lupajaosto on hylännyt Kaipaisen ja hänen puolisonsa hakemuksen vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi kodiksi.

– Tämä tuntuu kotiseudulta, niin miksi tänne ei voisi maksaa veroja, Kaipainen kummastelee.

Heikki Kaipainen, 66, on syntyisin Lappeenrannasta. Hän kävi Peltolan kansakoulua, jossa oli opettajana myös Teuvo Eskola, jonka tytär omisti paljon myöhemmin rantamökin ja autotallin Pönniälässä.

Työuransa kuorma-automyyjänä Helsingissä tehnyt Heikki Kaipainen osti vaimonsa Marja-Leenan kanssa saman rantapaikan tämän vuosituhannen puolella.

– Kotiseutu veti tänne. Etsin paikkaa nelisen vuotta, Heikki Kaipainen kertoo.

Hän alkoi rakentamaan taloa eläköidyttyään vuonna 2005. Työ vei viisi vuotta.

Punakivenhiekka-nimisellä tilalla on pintaa hehtaarin verran. Päärakennuksessa on 105 neliömetriä. Kiinteistöllä on lisäksi 55 neliön saunamökki ja 21 neliön talousrakennus.

Kaipaiset hakivat vuonna 2010 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) lupaa loma-asunnon rakennuspaikan hyväksymiseksi vakituisen asunnon rakennuspaikaksi.

Taipalsaaren rakennuslautakunta puolsi hakemusta. Lautakunnan mukaan käyttötarkoituksen muutos ei vaikeuta osayleiskaavan laatimista eikä aseta alueen maanomistajia eriarvoiseen asemaan.

Lautakunta totesi, että tontille johtava tie on on kunnossa. Jätevesien käsittelykin oli lautakunnan mielestä hoidettu asetuksen edellyttämällä tavalla.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 29. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.