Monta vaaraa ompi eessä

Kotimatka töistä on suuntautunut Lappeenrannan kautta Virojoelle, jossa piipahdan marketissa ja kenokioskilla.

Olen lähdössä kohti Haminaa. Lähestyn varoen vanhan seiskatien risteystä, jonka tiedän vaaralliseksi. Näkyvyys Haminan suuntaan eli vasemmalle on kehno. Aurinko paistaa iltakuuden maissa petollisen matalalta.

Seiskatietä on ajamassa uudehko Volvo kohti Vaalimaata. Miehikkälän suunnasta tullut henkilöauto rysäyttää päin Volvoa. Peltiä ja muita auton kappaleita sinkoaa ympäriinsä. Volvo kiepahtaa nokka tulosuuntaan ja paiskautuu vasten kaidetta.

Moottori höyryää. Törmänneen auton nokka on painut lyttyyn ja nesteet valuvat tielle.

Juoksen Volvon luokse ja avaan ainoan käytössä olevan kulkutien eli repsikan puoleisen oven. Nainen istuu pöllämystyneenä ratin takana. Kysyn, sattuiko pahasti. Nainen sanoo olevansa kunnossa. Autan hänet ulos autosta ja kehotan istumaan vaikka kaiteelle. Törmänneen auton kuljettaja osoittautuu venäläisnaiseksi. Hän kerää kimpsuja ja kampsuja autosta. Sekavan oloinen nainen kyselee, mistä hän on tullut.

Virojoen VPK:n väkeä saapuu paikalle nopeasti eikä Miehikkälästä lähtenyttä ambulanssikaan tarvitse odottaa pitkään. Naiset ohjataan tutkittaviksi ambulanssiin.

Kolaripaikalle kerääntyy tarpeetontakin väkeä. Puhelimillaan kolariautoja taltioivat ihmiset ärsyttävät minua.

Kolarin syyksi on helppo veikata ilta-aurinkoa. Miehikkälän suunnasta kolmion takaa ajanut nainen ei taatusti nähnyt juuri mitään oikealle. Tietenkään silloin ei saisi lähteä urheilemaan risteykseen.

Häikäisyongelma kannattaa ottaa vakavasti. Auton tuulilasi on syytä pitää puhtaana. Halkeilleen lasin vaihtamiseen kuluva raha on halpa hinta elämästä.

Toinen syysliikenteen suuri riskitekijä näyttäytyy pian kolaripaikan jälkeen matkalla Haminaan. Hirvi lönköttelee seiskatien yli.

Seuraavana päivänä vietetään Euroopan liikenneturvallisuuspäivää. Tavoitteena on, ettei kukaan kuolisi päivän aikana liikenteessä. Hiukan huonommalla tuurilla Virolahdella olisi tullut lisäystä liikennekuolematilastoon jo edellisenä iltana.

Poliisin yhtenä valvontateema on seurata kuljettajien keskittymistä ajamiseen. Kannatan lämpimästä tämän toiminnan jatkuvaakin syynäämistä. Puhelimia käytetään edelleen runsaasti autoissa ilman hands free -laitteita. Älypuhelimen valo kajastelee pimeän aikana autosta, kun kuski lukee nettiuutisia tai päivittää Facebookia. Vaarallista touhua.

Tällä saralla on tosin ollut omat uskalikkonsa jo aikaisemminkin. Muistan samalla keikalla olleen televisiokuvaajan kauhukertomusta tunnetusta toimittajasta. Tämä saattoi samaan aikaan ajaa autoa, polttaa tupakkaa, puhua ilman hands freetä puhelimeen, lukea iltapäivälehteä ja tehdä vielä muistiinpanojakin. Ihme kyllä, reportteri ei kuollut kolarissa vaan ”luonnollisemmalla” tavalla.

Liikkuvan poliisin mies tarinoi kerran monitaitoisesta rekkakuskista, joka ajoi täysperävaunurekkaa ohjatessaan partaansa tähystäen työn edistymistä taustapeilistä. Parranajon ja autoilun ohessa miekkonen nautti aamupalaansa.

TIMO SIHVO

