SaiPan ruotsalaispuolustajasta Taipalsaaren kummipelaaja

Taipalsaaren kunta on seurannut Lemin esimerkkiä ja hankkinut oman kummipelaajan SaiPan liigajoukkueesta.

Kunnanvaltuuston kokouksessa viime viikon keskiviikkona kävi ilmi, että ruotsalainen puolustajajärkäle Per Savilahti-Nagander on nyt Taipalsaaren mies.

– Hän tulee käymään vuoden aikana koulujen liikuntatunneilla ja ruotsin tunneilla, kunnan sivistysjohtaja Kai Könönen selvitti.

Luulajan kasvatti Per Savilahti-Nagander, 31, pelaa SaiPan paidassa jääkiekkoliigassa kuudetta kauttaan.

Kummipelaajajärjestelyyn liittyvät noin 3 000 euron vuosikulut maksetaan sivistystoimen budjetista.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi