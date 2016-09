Uusilla eväillä

Paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomat näyttää nyt erilaiselta kuin ennen. Lehden ulkoasu on uudistunut. Samalla myös rakenne eli sivujärjestys on osin uusittu.

Lehden alkupää on tuttuun tapaan varattu mielipiteille. Sen jälkeen vuorossa ovat ajankohtaiset asiat Nyt & Tässä -osiossa. Tutut Ajassa -sivut ovat jatkossa pyhitetty henkilöhaastatteluille, tapahtumajutuille, kolumneille ja hiukan kevyemmille aiheille.

Elämänmeno -osiossa käsitellään nimensä mukaisesti ihmisten elo syntymästä kuolemaan. Lehden loppupäästä löytyvät Liikkeellä -sivut, jotka kattavat liikkumisen vapaa-ajan hyötyliikunnasta ja sauvakävelylenkeistä aina kilpaurheiluun saakka.

Edellinen yhtä mittava ulkoasu-uudistus tehtiin Länsi-Saimaan Sanomissa nimenmuutoksen yhteydessä. Siitä on kulunut jo pitkälti yli kuusi vuotta. Nyt oli korkea aika uusia lehden ilme samalla, kun ilmestymiskerrat tiivistyvät yhteen viikossa. Uusi ilmestymispäivä on tors-tai.

Paikallinen sisältö on lehden tärkeintä antia ja se on pääosassa jatkossakin. Lehden pitää kuitenkin olla myös visuaalinen kokemus. Ulkoasu-uudistuksen myötä lehti näyttää ja tuntuu tuoreelta. Se palvelee lukijoita ja tuo uutta virtaa myös meille tekijöille. Uudistaminen on välttämätön osa kehitystä.

Lehden sivuilla toistuvat toimituksen yhteystiedot. Yhteistyö paikallisten ihmisten kanssa on äärimmäisen tärkeää. Hyvää paikallislehteä ei synny ilman juttuvinkkejä ja palautetta. Suhtaudumme rakentavasti niin risuihin kuin ruusuihinkin.

Kuluvan vuoden aikana olemme uudistaneet painetun lehden ulkoasun lisäksi myös sähköiset palvelumme. Painettua lehteä, verkkopalvelua ja sosiaalista mediaa hyödyntämällä pystymme kertomaan entistä paremmin, mitä levikkialueellamme tapahtuu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi