Huttulaan esitetään peltipoliiseja

Asukasaloite on johtanut siihen, että Lemin kunnanhallitus ehdottaa valtatie 13:lle nopeusvalvontakameroita Huttulan kohdalle. Peltipoliisit halutaan hillitsemään kaasujalkaa kuudenkympin rajoitusalueella.

– Siinä ei ole ihan turhaan kuudenkympin rajoitusta. Liikennettä on kuitenkin hemmetin paljon, Huttulassa asuva Erno Lahtinen tuumii.

Lahtisen äiti, entinen kunnanvaltuutettu Annikki Lahtinen (kok.) oli taannoin viemässä valvontakamera-aloitetta Lemin kunnanvirastoon. Annikki Lahtinen asuu Salmenkylän puolella valtatietä.

Erno Lahtisen kolmilapsinen perhe asuu valtatien toisella puolella Supantiellä. Lasten matka mummolaan on jalkaisin vaarallinen, koska ylitettävänä on vilkasliikenteinen valtatie.

Asukkaat pitävät valtatien, Huttulantien ja Salmentien muodostamaa risteystä vaarallisena senkin vuoksi, että nopeusrajoitukseen, 60 kilometriä tunnissa, suhtaudutaan välinpitämättömästi.

Kuuttakymppiä ajavia ohitetaan rajoitusalueella sulkuviivasta piittaamatta.

Lähestyvän auton nopeuden arviointi on Huttulan risteyksessä vaikeaa huonon näkyvyyden vuoksi. Näkyvyys on erityisen kehno lumitalvena.

– Jos ajetaan satasta, niin tielle on huonoa päästä, Erno Lahtinen kuvailee.

