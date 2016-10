Savitaipaleen portin vetovoimaa kohennetaan valoilla

Savitaipaleen pohjoisen sisääntulotien varrella olevan Savitaipaleen portin vetovoimaisuutta parannetaan sopivalla valaistuksella. Viisi kertaa kokoontunut porttityöryhmä on laskenut kustannusarvioksi 4 000–8 000 euroa riippuen valaistuksen määrästä sekä taottujen ja laserleikattujen nieriöiden mahdollisesta käyttöönotosta.

Kunnalla on valmiina Passion -hyvinvointikilpailusta voitetut 3 000 euroa, jotka on päätetty käyttää portin valaistukseen.

Kunnanhallitus päätti viime maanantaina varata ”portin vetovoimaisuuden loppuunsaattamiseen” työryhmän esittämän rahoituksen, johon sisältyvät myös hyvinvointikilpailun voittovarat. Kustannusarvio tarkentuu myöhemmin.

Portista oli jo alunperin määrä rakentaa katseenvangitsija, mutta kehitystyö pysähtyi kivipaasien pystytykseen ja liikennemerkkien kannattajaksi tarkoitetun yläportaalin asentamiseen.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi