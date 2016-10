Kilpailua pitää olla

Seurasin viime perjantaina taipalsaarelaiskoululaisten yleisurheilukilpailuja Saimaanharjun kentällä. Ensisijaisesti olin kiinnostunut oman jälkipolven edesottamuksista, mutta oli läsnäolollani toinenkin syy. Koulujen urheilukilpailuista ja niiden tarpeellisuudesta on nimittäin puhuttu viime vuosina paljon. Aistittuani tunnelmaa Saimaanharjulla olen entistä vakuuttuneempi siitä, että kilpailuilla on paikkansa. Ja kun osallistuminen on vielä vapaaehtoista, ei ole mitään syytä olla antamatta niille lapsille, joita urheileminen kiinnostaa, mahdollisuutta myös kilpailla.

Yksilöurheilussa on tietysti se ikävä puoli, että vain yksi voittaa ja moni häviää. Poikani juoksu kulki mallikkaasti, mutta aika ei mitalisijoille riittänyt. Kun tulokset kerrottiin, pojan silmäkulmat kostuivat ja alahuuli alkoi väristä. Tämä on kai juuri sitä, mitä koulukilpailujen vastustajat haluaisivat välttää. Ettei tulisi pettymyksiä ja tunnetta siitä, että on muita huonompi. Vaikka oman lapsen surua tuntuu pahalta katsoa, kokemus oli pojalle kasvattava. Aina ei voi voittaa. Ei urheilussa tai elämässä ylipäätään. Epäonnistumisia ja pettymyksiä tulee vuosien varrella väkisinkin vastaan. Olennaista on oppia käsittelemään ikäviä kokemuksia ja sitä, miten leuka nostetaan jälleen pystyyn. Ylisuojeleminen on lapselle karhunpalvelus, jolla on varmasti pahemmat seuraukset kuin sillä, että jää yleisurheilukilpailuissa ilman mitalia.

Koulujen kilpailujen puolesta puhuu myös näkemys, jonka lappeenrantalaiskollega on tuonut jo aiemmin julki. Niille lapsille, jotka eivät muissa aineissa niin hyvin menesty, urheilukilpailut voivat olla kouluvuoden ainoita mahdollisuuksia olla jossakin paras. Tai ainakin kärkipäässä.

MATIAS LÖVBERG

