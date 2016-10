Miehet pääsevät kokkailemaan pohjoisen herkkuja

Taipalsaaren maamiesseura pitää tänäkin vuonna jo perinteeksi muodostuneen miesten ruokakurssin Haikkaanlahden koululla. Kurssi pidetään lauantaina 22. lokakuuta ja se alkaa kello 15. Kouluttajana toimii kotitalous- ja yritysneuvoja Sari Paajanen Etelä-Suomen Maa-ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta.

Millainen miesten ruokakurssi tänä vuonna on tulossa, Taipalsaaren maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen?

– Tänä vuonna teemana on Pohjolan villiruokaa. Haluamme tuoda teeman mukaan esille puhtaasta luonnostamme saatavia ruokia. Ruokakurssi on siinä mielessä jo perinteikäs, että se on järjestetty samaan tapaan jo monena edellisenäkin vuonna.

Millaisten teemojen ympärille kokkauskursseja on järjestetty maamiesseuran toimesta edellisinä vuosina?

– Olemme valmistaneet edellisinä vuosina muun muassa riistaa tai vaikkapa kalaa. Viime vuonna pidimme makkarakurssin, joka osoittautui erittäin suosituksi. Kurssille mahtuu aina parisenkymmentä kokkaajaa.

Miten kokkauskurssi etenee?

– Kurssin aikana valmistetaan neljän ruokalajin illallinen noin 3,5–4 tunnin aikana. Tänä vuonna teemme muun muassa kuharullia, loimutettua lohta. Pääriistaruokana on haudutettua sorsaa ja kaalinlehtiin kiedottua hirvi-sienimureketta puolukkakastikkeella. Antimet herkutellaan kurssilaisten ja heidän seuralaistensa kanssa. Yhteensä ruokailemassa on noin 40 ruokailijaa.

–Siinä on mukava syödä yhdessä.

