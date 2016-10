Toisin kuin Länsi-Saimaan Sanomissa (29.9.2016) kerrottiin, taipalsaarelaistamma Saaga S:n kaikkien aikojen voittosumma on 330 910 euroa. Vuonna 2016 hevosella on ollut 16 starttia. Vuoden 2016 starteissa Saaga S on voittanut kuusi kertaa ja sijoittunut toiseksi kolme kertaa. Vuodesta 2011 alkaen tamma on ravannut yhteensä 112 starttia ja voittanut 25 kertaa.