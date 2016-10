Laulu raikaa ensi kesänä uudella lavalla

Lemi Säräkunta saa 86 vuoden tauon jälkeen laululavan. Kirkonkylän urheilukentän lähelle nouseva lava rakennetaan alkuperäisen mallin mukaisesti.

– Tämä on uusi ja tosi mahtava hanke, Lemin musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Eija Räisänen iloitsee.

Lemillä oli laululava vuosina 1910–1930. Lava oli erittäin suosittu.

Koska säräkunnassa ja laajemminkin Etelä-Karjalassa on vahva lauluperinne, lava halutaan rakentaa uudelleen.

Idea lauluvasta alkoi kypsyä viime syksynä. Musiikkijuhlia järjestävä Lemin musiikkiyhdistys on avainasemassa hankkeessa.

– Tämä käynnistyi todella nopeasti. Päivitettiin piirustuksia ja oltiin yhteydessä Lemin kuntaan, joka toimi tavallaan neuvonantajana. Kunta tukee ja kannustaa tässä hankkeessa, Räisänen kuvailee.

Musiikkiyhdistys tekee asiassa yhteistyötä Lemin nuorisoseuran ja kotiseutuyhdistyksen kanssa.

– Olimme yhteydessä Leader Länsi-Saimaaseen ja he olivat sitä mieltä, että tämä on aivan loistava hanke ja sopii erinomaisesti myös heille, toiminnanjohtaja mainitsee.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi