Mietityttääkö veden puhtaus?

Kuolimo on tunnettu pääasiallisesti puhtaana ja kirkasvetisenä järvenä, mutta osa kuntalaisista on huolissaan sen nykytilanteesta. Lievää rehevöitymistä on tapahtunut, vaikka järven tila on pääasiallisesti vakaa. Puhetta herättää erityisesti se, että Peijonsuon käsitellyt jätevedet johdetaan Siparinojaa pitkin Rajalampeen, joka taas vastaavasti laskee Kuolimoon. Oletko huolissasi Kuolimon tilanteesta? Vastaa kyselyyn osoitteessa: www.lansisaimaa.fi. Voit myös kommentoida aihetta tarkemmin.

Oletko huolissasi Kuolimon tilasta? Kyllä olen

En ole Näytä tulokset