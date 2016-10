Evakuoinnista ja väestönsuojasta

SAVITAIPALEEN Europaeuksen koululla järjestettiin lauantaina 1. lokakuuta Äkkilähtö -harjoitus. Harjoitus oli osa SPR:n valtakunnallista valmiusharjoitusta.

SPR:n yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimia viranomaisten tukena ja apuna erilaisissa suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa. Tämä vapaaehtoistyö on viranomaisille erittäin arvokasta, koska kriisitilanteet sitovat runsaasti henkilöresursseja eivätkä ole hoidettavissa normaalilla päivittäisellä henkilömäärällä.

Suuronnettomuustilanteen harjoitteleminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdollisimman monelle meistä muodostuisi edes jonkinlainen kuva siitä, miten kriisitilanteessa tulisi toimia.

Tässä harjoituksessa harjoiteltiin evakuointitilannetta ja koululaiset ”evakuoitiin” koululle. Tällaisia harjoituksia olisikin mielestäni hyvä järjestää säännöllisesti erilaisilla harjoitusskenaarioilla.

Haluaisin tarkentaa hieman tapahtumasta kirjoitettua uutista (LSS 6.10.). Tarkennus koskee lähinnä eri viranomaisten vastuuta väestön evakuoinnissa sekä onnettomuustilanteissa suojautumista.

Vastuu väestön evakuointien toteuttamisesta on pelastusviranomaisilla, jotka yhteistyössä kuntien kanssa laativat evakuointisuunnitelmat ja myös muualta evakuoitujen vastaanottosuunnitelmat.

Näiden suunnitelmien päivitystyö on parhaillaan käynnissä Etelä-Karjalan alueella yhdessä jokaisen kunnan kanssa. Poliisi monen muun viranomaisen ja yhteistyökumppanin ohella antaa pelastustoimelle apua evakuoinnin käytännön toteuttamisessa.

Tässä työssä tärkeänä osana ovat myös SPR:n vapaaehtoiset. Poliisilla on oikeus joissakin erityistilanteissa päättää väestönsiirroista sekä kieltää tai rajoittaa liikkumista tietyillä alueilla. Turvallisuuden ylläpitäminen esim. piiritys-, kidnappaus- tai pommiuhkatilanteissa voi vaatia tällaisia toimenpiteitä.

Onnettomuustilanteissa kuitenkin päätöksen evakuoinnista tekee pelastustoiminnan johtajana ja tilanteen yleisjohtajana toimiva pelastusviranomainen, ei poliisi kuten uutisesta ehkä on ymmärrettävissä.

Väestönsuoja suojaa säteilyltä, kaasuilta, sortumilta ja tavanomaisilta aseilta. Väestönsuojia siis rakennetaan lähinnä sodan varalle. Sen vuoksi suojaa ei vaadita pidettäväksi jatkuvasti käyttökunnossa.

Normaaliaikana väestönsuojaa voidaan käyttää kokoontumistilana, parkkihallina tai vaikka uimahallina.

Suoja täytyy kuitenkin voida tyhjentää ja laittaa käyttökuntoon 72 tunnissa. Väestönsuojia täällä maaseudulla on lähinnä suurimmissa rakennuksissa niissä työskenteleviä tai asuvia henkilöitä varten. Yleisiä väestönsuojia on lähinnä vain kaupungeissa.

Pelastusviranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta välittömästä vaaratilanteesta yleisellä vaaramerkillä ja vaaratiedotteella, jolloin suojautuminen sisätiloihin ja radiossa annettujen ohjeiden mukainen toiminta on yleensä riittävä keino suojautua.

Ensisijaisesti suojaudutaan sisälle ja vasta viranomaisten ohjeiden jälkeen väestönsuojiin, mikäli se on tarpeen. Onnettomuustilanteessa on siis tärkeää toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, ei rynnätä suoraan väestönsuojaan.

ESA VIIRU

toimialueen palopäällikkö

Etelä-Karjalan pelastuslaitos