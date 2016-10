Miten takuu toteutuu?

Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat jättäneet Taipalsaarella ja Lemillä valtuustoaloitteet lasten ja nuorten harrastustakuusta. Takuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus.

Aloitteissa viitataan muun muassa tuoreimpaan nuorisobarometriin, jonka mukaan 35 prosenttia alle 29-vuotiaista on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahan puutteen vuoksi. Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastuksen kustannukset.

Aloitteissa esitetään, että kunnat kokoavat esimerkiksi verkkosivuilleen harrastusvalikon, johon kartoitetaan tarjolla olevat harrastusmahdollisuudet sekä tilat, tarjoajat ja tuet.

Päättäjät ovat eittämättä hyvällä ja aivan oikealla asialla, mutta aloitteissa oli voinut olla enemmän konkretiaa. Miten harrastustakuu toteutetaan? Nyt pallo heitetään kunnille, joiden tehtävänä on esityksen mukaan tutkia, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Toki aloitteissa viitataan opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen, jonka perusteella kuntatason toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi liikuntapaikkojen maksuton tai nimelliseen korvaukseen perustuva käyttö. Selvityksen mukaan myös lajiliitot voivat auttaa asiaa yhteisillä lisenssijärjestelmillä.

Kunnat eivät yksin voi harrastustakuuta toteuttaa. Työhön tarvitaan mukaan paikalliset seurat, järjestöt ja yhdistykset sekä niiden sidosryhmät.

Harrastusmaksut määräytyvät pitkälti järjestävän tahon kulujen mukaan. Yhdistyksillä on harvemmin isoja palkkakuluja, joten tarvitaan ainakin lisää vapaaehtoistyötä, mahdollisesti varainhankintaa sekä tarkistuksia muun muassa liikuntapaikkamaksuihin, varuste- ja välinehankintoihin, kuljetuskustannuksiin sekä laskutuskäytäntöihin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi